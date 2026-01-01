Gaziantep’te Çocukların Kar Keyfi: Tepsi, Poşet, Leğen ve Tahta ile Kayak

Gaziantep’te, önceki gün gece saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocukları sokağa döktü. Yanlarına aldıkları tepsi, poşet, leğen ve tahta ile mahallelerindeki eğimli alanlarda kayarak karın keyfini çıkardılar.

Karla kaplanan yokuşları kayak pistine çevirdiler

Ailelerinin ikamet ettiği sitede bir araya gelen çocuklar, karla kaplanan yokuşları adeta bir kayak pistine dönüştürdü. Dakikalarca tepeye tırmanıp yokuş aşağı kayan çocuklar zaman zaman kendi aralarında yarıştı; bazıları da arkadaşlarıyla kar topu oynadı. Soğuk havaya aldırış etmeden eğlenen gençler, parkta ölçülen kar kalınlığının 25 santimetreyi aştığı alanda eğlenceli anlar yaşadı.

Öte yandan kent merkezinde ulaşımın aksamaması için belediye ekipleri ana güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını dün geceden bu yana aralıksız sürdürüyor.

