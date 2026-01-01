DOLAR
Gaziantep’te Çocukların Kar Keyfi: Tepsi, Poşet, Leğen ve Tahta ile Kayak

Gaziantep’te okulların tatil olduğu günde çocuklar tepsi, poşet, leğen ve tahta ile yokuşlarda kayak yapıp karın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:05
Gaziantep’te, önceki gün gece saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocukları sokağa döktü. Yanlarına aldıkları tepsi, poşet, leğen ve tahta ile mahallelerindeki eğimli alanlarda kayarak karın keyfini çıkardılar.

Karla kaplanan yokuşları kayak pistine çevirdiler

Ailelerinin ikamet ettiği sitede bir araya gelen çocuklar, karla kaplanan yokuşları adeta bir kayak pistine dönüştürdü. Dakikalarca tepeye tırmanıp yokuş aşağı kayan çocuklar zaman zaman kendi aralarında yarıştı; bazıları da arkadaşlarıyla kar topu oynadı. Soğuk havaya aldırış etmeden eğlenen gençler, parkta ölçülen kar kalınlığının 25 santimetreyi aştığı alanda eğlenceli anlar yaşadı.

Öte yandan kent merkezinde ulaşımın aksamaması için belediye ekipleri ana güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını dün geceden bu yana aralıksız sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

