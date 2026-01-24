Gaziantep’te Düşük Riski Olan Hamile AFAD’ın Paletli Aracıyla Kurtarıldı

Gaziantep’te Kar Engelini AFAD Aştı: Düşük Riski Taşıyan Hamile Kurtarıldı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, karla kaplı yollar nedeniyle köyden çıkartılamayan ve düşük riski taşıyan bir hamile kadın, AFAD ekiplerinin operasyonuyla güvenli şekilde sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Kurtarma Süreci

Aşağıhöcüklü Mahallesi’nde yaşayan 30 yaşındaki hamile kadının durumu ve köyden çıkarılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi. İlk yönlendirilen sağlık ekipleri, ağır kar nedeniyle bölgeye ulaşamayınca harekete AFAD geçti.

Bölgede görev yapan ekipler, paletli kar aracı ile operasyon düzenledi. Kırsal Muratlı Mahallesi sakinlerinin traktör desteğiyle ilerleyen çalışmalar sonucunda AFAD ekipleri köye ulaşarak, sancısı başlayan kadını evinden alıp yolda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye Sevk ve Son Durum

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada, hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

