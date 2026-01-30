Gaziantep'te En Genç ve En Yaşlı Oda Başkanlarından Seçim Zaferi Buluşması

Gaziantep'te Seçim Zaferi Buluşması

Genç başkan Kaya ile tecrübeli başkan Küsbeoğlu'ndan birlik vurgusu

Gaziantep Nakliyatçılar Esnaf Odası’nın en genç başkanı Ahmet Kaya ile Marangozcular Esnaf Odası’nın en yaşlı başkanı Ömer Küsbeoğlu, seçim zaferlerini birlikte kutladı.

Kentte esnaf camiasında dikkat çeken buluşmada iki başkan, birlik ve beraberlik mesajları vererek dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Seçim sürecinin ardından bir araya gelen ikili, Gaziantep esnafının sorunları, sektörel beklentiler ve yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkanlar, kendilerine destek veren esnafa teşekkür ederek, esnafın menfaatleri doğrultusunda ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kutlama programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

GAZİANTEP NAKLİYATÇILAR ESNAF ODASI'NIN EN GENÇ BAŞKANI AHMET KAYA İLE MARANGOZCULAR ESNAF ODASI'NIN EN YAŞLI BAŞKANI ÖMER KÜSBEOĞLU, SEÇİM ZAFERLERİNİ BİRLİKTE KUTLADI. KENTTE ESNAF CAMİASINDA DİKKAT ÇEKEN BULUŞMADA, BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ.