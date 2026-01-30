Gaziantep'te En Genç ve En Yaşlı Oda Başkanlarından Seçim Zaferi Buluşması

Ahmet Kaya ve Ömer Küsbeoğlu, Gaziantep esnafının sorunlarına odaklanarak seçim zaferlerini kutladı ve birlik mesajı verdi.

Gaziantep'te En Genç ve En Yaşlı Oda Başkanlarından Seçim Zaferi Buluşması

Gaziantep'te Seçim Zaferi Buluşması

Genç başkan Kaya ile tecrübeli başkan Küsbeoğlu'ndan birlik vurgusu

Gaziantep Nakliyatçılar Esnaf Odası’nın en genç başkanı Ahmet Kaya ile Marangozcular Esnaf Odası’nın en yaşlı başkanı Ömer Küsbeoğlu, seçim zaferlerini birlikte kutladı.

Kentte esnaf camiasında dikkat çeken buluşmada iki başkan, birlik ve beraberlik mesajları vererek dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Seçim sürecinin ardından bir araya gelen ikili, Gaziantep esnafının sorunları, sektörel beklentiler ve yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkanlar, kendilerine destek veren esnafa teşekkür ederek, esnafın menfaatleri doğrultusunda ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kutlama programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

