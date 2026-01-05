DOLAR
Gaziantep’te GAHİB Lisesi Günde 12 Bin Kişiye Yemek Hazırlıyor

GAHİB Meslek Lisesi öğrencileri, modern mutfakta günde 12 bin kişilik, 4 çeşit yemek üretiyor; 43 öğrenci uygulamalı eğitimle aşçı olarak yetişiyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:02
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi’nde bulunan GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, okul içindeki modern mutfakta uygulamalı eğitim alarak her gün 12 bin kişilik yemek üretimi gerçekleştiriyor.

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünde eğitim gören öğrenciler, hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de okulun döner sermaye gelirlerine katkı sağlayarak harçlıklarını kazanıyor. Okul mutfağında günde 4 çeşit yemek hazırlanıyor ve üretimden dağıtıma kadar tüm süreçler öğrenciler tarafından uygulamalı olarak yürütülüyor.

Ustalardan eğitim, tam donanımlı üretim

Malzeme alımı, üretim, okullara ve resmi kurumlara teslimat dahil tüm aşamaları kendi bünyesinde yapan okulun mutfağında, öğretmenler ve usta öğreticilerle 43 öğrenci görev alıyor. Öğrenciler, kentteki hastaneler, pansiyonlu okullar ve kamu kurumları için hijyenik, kaliteli ve lezzetli yemekler üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle oluşturulan modern gıda deposunda muhafaza edilen mevsimlik ürünler, öğrencilerin ellerinde günlük yemeklere dönüştürülüyor. Okulun dev kazanlarında hazırlanan yemekler, hijyen ve kalite standartlarından ödün verilmeden servis ediliyor.

Usta öğretici ve öğrencilerin hedefleri

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Sevcan Yeşil, alandaki eğitim modelini anlatarak: "Döner sermaye kapsamında öğrencilerimizi eğitmek adına hem yemek üretimi hem ekmek üretimi yapıyoruz. Yemek üretiminde toplam 43 öğrencimiz bizimle beraber çalışıyor. Bir gün derse gidiyorlar, sınavlarını burada oluyorlar. 4 günde uygulamalı olarak eğitim alıyorlar. Hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de burada yetişen bir öğrenci mezun olduktan sonra tamamen usta oluyor. Hem pasta hem kasap hem de yemek bölümü gibi çeşitli bölümlerimiz var. Çocuklar bu okulda okuduğu süre içerisinde tamamen bir aşçı olarak okulumuzdan mezun oluyorlar. Geleceğin şefleri ve aşçıları kesinlikle bu okulda yetişiyor. Çocuklar burada kafalık belgesi, işyeri açma belgesi ve ustalık belgesini alarak mezun olduktan sonra bir işyeri açmaya hazır hale geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de edindikleri mesleki deneyim ve ekonomik katkıdan memnun. Mehmet Osman Gündoğdu, mesleği öğrenirken gelir elde etmenin mutluluğunu şöyle aktardı: "Haftada dört gün imalattayım, bir günde okula gidiyorum. Asgari ücret üzerinden maaş alıyorum. Dört yıldır bu eğitimi görüyorum. Eğitim sonunda da kendi dükkanımı açma hayalim var ve ustalık yapma hayalim var. Bu okulda belgeler alacağım. Ekonomi açıdan da çok güzel. Aileme destek olabiliyorum, rahat oluyor. Hem cebime para giriyor hem de okulu daha güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz".

Bir başka öğrenci Merve Horoz ise hedeflerini şu sözlerle paylaştı: "Aşçılık bölümünde okuyorum. Böyle bir okulda okumak güzel. Bu okulda eğitimime devam etmek istiyorum. Ailemin sayesinde buraya geldim. Hocalarımın hepsi bize yardımcı oldu. O yüzden buraya geldim. Bu bölümden devam edeceğim. Restoran gibi bir yer açmak, orayı işletmek ve başında da ben olmak istiyorum. Mutfağına da girmek istiyorum".

GAHİB Meslek Lisesi’nde verilen uygulamalı eğitim, öğrencileri iş hayatına hazırlarken hem ülke ekonomisine hem de aile bütçelerine katkı sağlayacak bir mesleki altyapı oluşturuyor.

