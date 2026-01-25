Gaziantep’te Kadın Terzi Güllü Yavuz, Veresiye Dikiş Makineleriyle Atölyesini Kurdu

Gaziantep’te 13 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini kendi geliştiren Güllü Yavuz, 25 yıl önce veresiye aldığı dikiş makineleriyle kendi atölyesini açtı. Şehitkamil ilçesinde yaşayan 9 çocuklu ailenin en büyük kızı olan 45 yaşındaki Yavuz, ilkokul sonrası maddi zorluklar nedeniyle komşusunun terzi atölyesinde çalışmaya başladı ve kısa sürede mesleğin tüm inceliklerini öğrendi.

İlk yıllar ve meslekte yükseliş

Yavuz, genç yaşta meslekte ilerleyerek 15 yaşındayken makine başına geçti; önce kalfa ardından usta olarak çalıştı. 2001 yılında komşusundan emanet aldığı dikiş makinesiyle evde kardeşleri ve komşularının ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Bu dönem, onun kendi işini kurma kararının temelini oluşturdu.

Veresiye makinelerle işyeri kurdu

Kıyafet onarımı ve daraltma yaparak geçimini sağlayan Yavuz, sonrasında iş yeri açmaya karar verdi. Şahinbey ilçesinin Gaziler Caddesi’ndeki Kapalı Çarşı’da 15 metrekarelik bir dükkan kiraladı ve terzi makineleri satan bir iş yerinden veresiye 2 dikiş makinesi alarak atölyesini faaliyete geçirdi. Çevresindekilerin "Kadınsın yapamazsın, tek başına iş yeri çalıştıramazsın" sözlerine rağmen hedefinden vazgeçmedi.

Başarı, borçların ödenmesi ve meslekteki süreklilik

Açtığı iş yerinde seccade, pike, yatak takımı ve hurç gibi çeyiz ürünleri diken Yavuz, 2 yılda veresiye aldığı makinelerle tüm borçlarını kapattı. Kazancıyla hem kendi geçimini sağlamaya hem de ailesine katkı sunmaya başlayan Yavuz, mütevazı atölyesinde günde ortalama 10 saat çalışarak 25 yıldır müşterilerine hizmet veriyor.

Azim, anılar ve mesaj

İş kurma sürecini anlatırken Yavuz, kimseden destek almadığını belirterek şunları söyledi: "Ben mesleğe başladığımda 12 yaşındaydım, fakir bir ailedeydik, kıyafet alacak paramız bile yoktu. Ya elimden gelse dikerdim, kardeşlerime kıyafet dikerdim, 9 kardeşim vardı ve en büyükler olduğum için onlara ben bakardım."

Makine satın alma hikâyesini ise şöyle aktardı: "Komşunun makinesini alarak şalvar dikmeye başladım. Ondan sonra gittim, makine satışı yapan bir iş yerinin camının önünde durdum ve iş yeri sahibi beni çağırdı, ‘makineye ne bakıyorsun’ dedi. ‘Ağabey çok sevdiğim bir makine ama hiç param yok’ dedim. Allah razı olsun bana, ‘al makineyi götür’ dedi. Makineyi götürdüm, parasını da zamanla ödedim."

Yavuz, kadınların her işi başarabileceğini vurgulayarak, "Kadın isterse gerçekten başarır" dedi ve çevresinden gelen "Kadınsın, bu işi yapamazsın" sözlerine rağmen çalışarak geldiği noktadan gurur duyduğunu belirtti. Hedefleri arasında iş yerini büyüterek daha büyük bir atölye kurmak ve kadınlara istihdam sağlamak bulunuyor. "Allah’ın izniyle daha büyük hedeflerim var" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Güllü Yavuz, zor şartlarda başladığı meslekte gösterdiği azimle birçok kadına örnek olmayı sürdürüyor.

