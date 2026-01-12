Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Gaziantep'te Yoğun Sis Etkisi Sürüyor

Ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde düşüş

Gaziantep'te iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış, zaman zaman yerini yoğun sise bırakıyor. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Yoğun sis, özellikle kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüşün azalması nedeniyle trafikte kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı.

Yetkililer ve hava tahminleri, kentin yoğun sis ve yağışlı havanın bugün ve yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildiriyor.

Gaziantep'te yoğun sis