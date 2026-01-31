Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Gaziantep'te 2 gündür etkili yoğun sis ve yağış görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü; kara yolu ulaşımı olumsuz etkilendi. Etkinin bugün ve yarın da sürmesi bekleniyor.