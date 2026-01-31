Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Gaziantep'te 2 gündür etkili yoğun sis ve yağış görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü; kara yolu ulaşımı olumsuz etkilendi. Etkinin bugün ve yarın da sürmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:30
Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

2 gündür süren sis ve yağış kent ulaşımını etkiliyor

Gaziantep'te 2 gündür etkili olan yoğun sis ve yağışlı hava, kent genelinde görüş mesafesini yer yer azaltıyor.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren yağış zaman zaman yerini yoğun sise bırakıyor.

Sis nedeniyle kara yolu ulaşımı da olumsuz etkilendi; araç sürücüleri kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı.

Kentte yoğun sis ve yağışın kent genelinde bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

GAZİANTEP’TE 2 GÜNDÜR YOĞUN SİS VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLUYOR.

GAZİANTEP’TE 2 GÜNDÜR YOĞUN SİS VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLUYOR.

GAZİANTEP’TE 2 GÜNDÜR YOĞUN SİS VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLUYOR.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Tünel Çalışmaları Sürüyor: Karayolları 12. Bölge 2025 Raporu
2
Diyarbakır Çüngüş'te Sürü Halinde Domuzlar Görüntülendi
3
Düzce'de Haftalık Değerlendirme Toplantıları Başladı — Vali Mehmet Makas
4
Vali Erdinç Yılmaz 'Hind Rajab’ın Sesi'ni İzledi: Gazze’deki İnsanlık Dramı
5
Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
6
Bilecik Söğüt'te İlk Evim Arsa İmar Planları Askıya Çıktı
7
Mesuda Kartal 20 Belgeyle Usta Öğretici Oldu — 300 Öğrenciye Meslek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları