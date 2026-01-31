Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
2 gündür süren sis ve yağış kent ulaşımını etkiliyor
Gaziantep'te 2 gündür etkili olan yoğun sis ve yağışlı hava, kent genelinde görüş mesafesini yer yer azaltıyor.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren yağış zaman zaman yerini yoğun sise bırakıyor.
Sis nedeniyle kara yolu ulaşımı da olumsuz etkilendi; araç sürücüleri kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı.
Kentte yoğun sis ve yağışın kent genelinde bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
