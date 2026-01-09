Gaziantep Türkiye'nin 'Çaykolik' Şehri: Çay Tüketiminde Zirve

Gastronomi dalında UNESCO'nun "Geliştirici Şehirler Ağı"na giren, fıstığı, baklavası ve zengin mutfağıyla tanınan Gaziantep, Türkiye'nin çay tiryakisi şehri olarak öne çıktı. Avrupa Birliği tarafından tescillenen "Antep Baklavası", "Antep Fıstık Ezmesi" ve "Menengiç Kahvesi" gibi lezzetlerinin yanı sıra TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaret tescili verilen 108 lezzetiyle bilinen şehir, çay tüketiminde de zirveye yerleşti.

ÇAYKUR verileri: Zirvede Gaziantep

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından hazırlanan Türkiye çay tüketim alışkanlıkları listesinde Gaziantep, ülkede çayın en çok tüketildiği şehir olarak gösterildi. Misafirperverliğin, dostluğun ve koyu sohbetlerin sembolü olan çay, Gaziantep'te günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline geldi.

Gece uyuyana kadar çay içiyorlar

Gaziantepliler sabah kahvaltısından başlayarak gece uyuyana kadar çay içmeyi sürdürüyor. İnce belli bardakta sunulan çay, şehirdeki muhabbetlerin, samimiyetin ve misafirperverliğin en güçlü simgesi olarak dikkat çekiyor.

Karadeniz illerini geride bıraktı

Çayın "anavatanı" sayılan Karadeniz Bölgesi illerini bile geride bırakan Gaziantep'te gün boyu çay ocaklarında, evlerde, iş yerlerinde ve kahvehanelerde demliğe su ekleniyor; çay tüketimi adeta bir yaşam tarzına dönüşmüş durumda.

Günün her saatinde çay hazır

Gaziantep'in zengin mutfak kültürü, çay tüketimindeki artışla yeni bir kimlik kazanmasına yol açtı. Aile ve dost toplantılarında çay günün her saati önemli bir yer tutuyor. Kahvehane ve çay ocağı alışkanlığının yaygın olduğu kentte, özellikle yemekten sonra çay tercih ediliyor. Çay ocaklarındaki hareketlilik ve sosyal hayatın merkezi olmasıyla dikkat çeken şehirde, çayın tanesi çay ocaklarında 10 ile 20 TL arasında satılıyor.

"Gaziantep çok çay tüketiyor" — Aladdin Demir

50 yıldır çay ocağı işleten Aladdin Demir, Gazianteplilerin çayı çok sevdiğini ve çayın muhabbetin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Demir, "7 yaşından beri bu işi yapıyorum. Gaziantep’te çay tiryakiliği bir bambaşkadır. Ben bir müşterinin 33 tane çay içtiğini gördüm. Çayı içtikten sonra ’şimdi kafam yerine geldi’ dedi. Çay karın doyurucu bir içecek değil. Keyif içeceğidir. Yemeklerden sonra 4-5 tane çay içilir. Arkadaş sohbeti olduğu zaman mutlaka çay içilir. Kahve pek tutmuyor. Genelde çay tiryakiliği çok var. Doğru bir araştırma yapmışlar. Gerçekten de Gaziantep çok çay tüketiyor. Ama şu da var. Gaziantep’in çay demleyişi çok güzel ve biz çayı buharda demliyoruz. Ateşe koymuyoruz. Bu da çayın acı olmasını önlüyor. 10 tane çay içseniz bile ne mideye dokunur ne de siz rahatsız eder. En az çay içen 3-5 tane içiyor. Vallahi çay yetiştiremiyoruz. Dükkanlara da götürüyoruz. Gaziantep misafirperver bir şehir olduğu için herkese de çay ikram edilir. Misafirperverlik Gaziantep’in özünde var" dedi.

Günlük tüketimler: 15-50 bardak

Vatandaşlardan Hakan Demir, sabah-akşam çay içtiklerini belirterek, "Çay tiryakisiyiz ve çay içmeden duramıyoruz. Çay içmediğimiz zaman başımıza ağrılar giriyor. Çay denildiği zaman akan sular duruyor. Sabah gözümüzü açtığımızda çay içiyoruz. Öğlen olduğunda çay içiyoruz. Akşam olduğunda çay içiyoruz. Misafir geldiği zaman veya misafirliğe gittiğimiz zaman çay içiyoruz. Ben günlük 15-20 bardak çay içiyorum ama bazı arkadaşlarımız 30-35 bardak içiyor" diye konuştu.

Mehmet Yılmaz ise günde yoğun sohbet ortamlarında 50 bardak çay içtiğini söyleyerek, "Gaziantep sohbetiyle, muhabbetiyle misafirliği seven bir memlekettir. Misafirlerle otururken çay içilir. Çayın özellikle kışın çok içilmesinin sebebi insanı sıcak tutmasıdır. Sabahleyin kahvaltıdan başlayarak uyuyana kadar çay içeriz. Günde 40-50 bardaktan az çay içmiyoruz. Sohbet bol olunca çay da bol içiliyor. Gaziantep halkı çayı çok sever. Yemeklerden sonra mutlaka çay içilir. Gece uyuyuncaya kadar çay içeriz. Çayı çok severiz. Çay olmazsa olmazımız" dedi.

Gaziantep, gastronomi kimliğinin yanı sıra çay kültürüyle de Türkiye'de öne çıkarak, çayın sosyal yaşam ve misafirperverlik içindeki yerini bir kez daha kanıtladı.

