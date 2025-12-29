Gaziantep Yavuzeli'de Kar Yağışı İlçe Merkezi ve Mahalleleri Beyaza Bürüdü
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gece saatlerinde başladı ve sabaha kadar etkisini sürdürdü.
İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar ile kırsal mahalleler beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışını izlerken, çocuklar kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Kar yağışı nedeniyle ilçeye taşımalı olarak gelen öğrenciler için okullar tatil edildi.
