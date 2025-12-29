DOLAR
Gaziantep Yavuzeli'de Kar Yağışı İlçe Merkezi ve Mahalleleri Beyaza Bürüdü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gece başladı; cadde ve sokaklar beyaza büründü, taşımalı öğrenciler için okullar tatil edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:40
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gece saatlerinde başladı ve sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Detaylar

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar ile kırsal mahalleler beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışını izlerken, çocuklar kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle ilçeye taşımalı olarak gelen öğrenciler için okullar tatil edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

