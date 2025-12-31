Gazze: 'Görmezden Gelinen Çığlık' — Düzce Üniversitesi'nde Söyleşi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Gençler Merak Ediyor Topluluğu tarafından Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen söyleşide, Gazze meselesi uluslararası ilişkiler, siyasal süreçler, Ortadoğu dengeleri ile insani ve manevi boyutları çerçevesinde kapsamlı biçimde ele alındı.

Program ve Katılım

Söyleşi, öğrencilerin yoğun katılımı ile Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve Gazze’de yaşanan insani dram farklı boyutlarıyla gündeme getirildi.

Konuşmacılar ve Ele Alınan Konular

Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Celil Bozkurt (Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi), Dr. Öğr. Üyesi Basma Almisshal (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü), Dr. Cemal Kazak (Uluslararası İlişkiler ve Ortadoğu Uzmanı) ve Sercan Kalaycı (Manevi Danışman), konuşmalarında Gazze’yi; uluslararası ilişkiler, siyasal süreçler, Ortadoğu dengeleri ile insani ve manevi boyutları bağlamında değerlendirdi.

Kapanış

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği değerlendirmeler ve etkileşimli paylaşımların ardından program, Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Gençler Merak Ediyor Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Arif Güngör tarafından konuşmacılara takdim edilen teşekkür belgeleri ile sona erdi.

