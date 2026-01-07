Gelevera Deresi'ne Çöp Tesisi Tepkisi: Şirinköy'de Eylem

Tirebolu Şirinköy'de, türkülere konu olan Gelevera Deresi kenarına planlanan katı atık depolama tesisine halk, siyasi partiler ve STK'lar tepki gösterdi.

Tirebolu'daki eyleme siyasi partiler, STK'lar ve vatandaşlar katıldı

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Şirinköy köyünde, türkülere de konu olan Gelevera Deresi kenarına Giresun Katı Atık Birliği tarafından kurulması planlanan katı atık düzenli depolama tesisine yöre halkı tepki gösterdi.

Eyleme siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eylemde konuşan Çevre Koruma Komisyonu Başkanı Kemal Küçükaydın, söz konusu alanın akarsu yatağında yer aldığını belirterek tesisin çevre, halk sağlığı ve yaşam açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti. Küçükaydın, depolama tesisine değil, seçilen alana karşı olduklarını vurguladı.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere ise alanın daha önce sel riski yaşadığını ve yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek, tesisin bu bölgede kurulmasına karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Yapılan açıklamaların ardından eylem sona erdi.

