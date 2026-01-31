Gelin Kayası Turizme Kazandırılıyor: Giresun Sıvacı'da Efsane Canlanıyor

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:08
Giresun'da tonlarca ağırlığındaki iki dev kaya, dik yamaca adeta fizik kurallarına meydan okuyan duruşuyla dikkat çekiyor. Halk arasında Gelin Kayası olarak bilinen bu doğal oluşum, hem görünümü hem de dilden dile aktarılan efsanesiyle bölge turizminin yeni çekim merkezlerinden biri haline geldi.

Efsane ve görsel etki

Sıvacı köyü Taşhan mevkiinde yer alan kayalar, uzaktan bakıldığında sırtında bebeğiyle bir kadın siluetini andırıyor. Sıvacı Köyü Muhtarı Emrah Koç, bu benzerliğin kayaya adını veren hüzünlü efsaneyle birleştiğini belirtti. Efsaneye göre genç bir kız, istemediği bir adamla görücü usulü evlendirilmek üzereyken dua ederek: "Allah’ım, beni istemediğim bir kocaya verme, taş et." der ve rivayete göre dua kabul olur, gelin at üstünde taşa dönüşür. Kayaya farklı açılardan bakıldığında kimi zaman yüz silueti, kimi zaman gelinlik giymiş bir kadın görünümü seçilebiliyor, bu da efsaneyi daha gizemli kılıyor.

Resmi turizm alanına dönüşecek

Muhtar Emrah Koç ayrıca bölgenin artık İl Özel İdaresi tarafından resmi bir turizm alanına dönüştürüldüğünü açıkladı. Yapılacak düzenlemeler arasında seyir balkonu, çevre düzenlemesi ve sosyal tesisler bulunuyor. Koç, bölgenin estetik açıdan güçlendirileceğini; yıllardır ziyaretçilerin burada fotoğraf çektirdiğini ve Giresun üzerinden geçen pek çok kişinin anısının bu noktada olduğunu vurguladı. Ayrıca, bölgeden Kulakkaya ve Bektaş yaylaları ile Mavi Göl'e uzanan bir rota oluşturulabileceği belirtildi.

Çevre kirliliği ortadan kalkacak

Muhtar Koç, çevre düzenlemesiyle bölgedeki kontrolsüz kullanımın yol açtığı kirliliğin son bulacağını ifade etti. Bölgeye sahip çıkılmadığı sürece insanların lastik yakma, içki içme ve cam şişe bırakma gibi olumsuz davranışlarda bulunduğunu; bunun hem çevre hem de gürültü kirliliğine yol açtığını söyledi. Kurulacak tesis ve denetimle birlikte ziyaretçi davranışlarının düzeleceği ve alanın korunacağının öngörüldüğü belirtildi.

