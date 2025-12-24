Gençler Sinop’u Sinopumuzu Tanıyalım ile Keşfetti

Gerze'den gelen öğrenciler kent merkezinin tarihi ve kültürel değerleriyle buluştu

Sinop’ta başlatılan Sinopumuzu Tanıyalım Projesi kapsamında, Gerze ilçesinden gelen ve daha önce kent merkezini görme fırsatı bulamayan öğrenciler, rehber eşliğinde şehirdeki önemli tarihî ve kültürel mekânları ziyaret etti.

Öğrenciler gezilerine ilk olarak Sinop Arkeoloji Müzesi ile başladı. Burada bölgenin tarih öncesi ve antik dönemlere ait eserler hakkında kapsamlı bilgiler verildi ve gençler tarihî miras hakkında bilinçlendirildi.

Ardından rehberlerin eşliğinde Alaaddin Camiine geçen öğrenciler, caminin tarihî mimarisi ve kültürel önemine ilişkin açıklamalar dinledi; yapının yerel kültürdeki rolü vurgulandı.

Etkinlik programında yer alan bir diğer durak Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi oldu. Gençler burada kütüphanenin sunduğu bilgi kaynakları ve hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alırken kitaplarla buluşma fırsatı yakaladı.

Gezinin son durağı ise Sinop’un simgelerinden biri olan Sinop Tarihi Cezaevi Müzesiydi. Öğrenciler, cezaevinin tarihini ve burada yaşamın nasıl olduğuna dair rehber sunumları yerinde görerek öğrenme imkânı buldu.

Projeye katılan öğrenciler, kent merkezindeki tarihî, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıma fırsatı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi. Yetkililer ise projenin genç nesillerin il kültürünü yakından tanıması açısından önemine dikkat çekti.

Etkinlik, Sinop Valiliği koordinasyonunda yürütülüyor ve amacı gençlerin kent kültürünü daha iyi tanımasını sağlamak olarak açıklandı.

SİNOP VALİLİĞİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJE İLE ÖĞRENCİLER, KENT MERKEZİNDEKİ TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI KEŞFEDEREK BİLGİ VE DENEYİM KAZANDI.