DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 -0,02%
ALTIN
6.191,72 -0,17%
BITCOIN
3.733.201,23 0,92%

Gençler Sinop’u 'Sinopumuzu Tanıyalım' ile Keşfetti

Gerze’den gelen öğrenciler, Sinop merkezindeki tarihi ve kültürel mekânları rehber eşliğinde gezerek Sinopumuzu Tanıyalım Projesi kapsamında bilgi ve deneyim kazandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:50
Gençler Sinop’u 'Sinopumuzu Tanıyalım' ile Keşfetti

Gençler Sinop’u Sinopumuzu Tanıyalım ile Keşfetti

Gerze'den gelen öğrenciler kent merkezinin tarihi ve kültürel değerleriyle buluştu

Sinop’ta başlatılan Sinopumuzu Tanıyalım Projesi kapsamında, Gerze ilçesinden gelen ve daha önce kent merkezini görme fırsatı bulamayan öğrenciler, rehber eşliğinde şehirdeki önemli tarihî ve kültürel mekânları ziyaret etti.

Öğrenciler gezilerine ilk olarak Sinop Arkeoloji Müzesi ile başladı. Burada bölgenin tarih öncesi ve antik dönemlere ait eserler hakkında kapsamlı bilgiler verildi ve gençler tarihî miras hakkında bilinçlendirildi.

Ardından rehberlerin eşliğinde Alaaddin Camiine geçen öğrenciler, caminin tarihî mimarisi ve kültürel önemine ilişkin açıklamalar dinledi; yapının yerel kültürdeki rolü vurgulandı.

Etkinlik programında yer alan bir diğer durak Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi oldu. Gençler burada kütüphanenin sunduğu bilgi kaynakları ve hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alırken kitaplarla buluşma fırsatı yakaladı.

Gezinin son durağı ise Sinop’un simgelerinden biri olan Sinop Tarihi Cezaevi Müzesiydi. Öğrenciler, cezaevinin tarihini ve burada yaşamın nasıl olduğuna dair rehber sunumları yerinde görerek öğrenme imkânı buldu.

Projeye katılan öğrenciler, kent merkezindeki tarihî, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıma fırsatı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi. Yetkililer ise projenin genç nesillerin il kültürünü yakından tanıması açısından önemine dikkat çekti.

Etkinlik, Sinop Valiliği koordinasyonunda yürütülüyor ve amacı gençlerin kent kültürünü daha iyi tanımasını sağlamak olarak açıklandı.

SİNOP VALİLİĞİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJE İLE ÖĞRENCİLER, KENT MERKEZİNDEKİ TARİHİ VE...

SİNOP VALİLİĞİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJE İLE ÖĞRENCİLER, KENT MERKEZİNDEKİ TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI KEŞFEDEREK BİLGİ VE DENEYİM KAZANDI.

SİNOP VALİLİĞİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJE İLE ÖĞRENCİLER, KENT MERKEZİNDEKİ TARİHİ VE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Özel Eğitim Okulunda Anneler Dikişle Aile Ekonomisine Destek
2
Osmaniye Bahçe'de 221 Deprem Konutunun Anahtarları Teslim Edildi
3
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Özdurdu'dan 25 Aralık Mesajı — 104. Yıldönüm
4
İsmet İnönü’nün Torunu Zeynep Bilgehan, Rektör Akpolat’ı Ziyaret Etti
5
Bilecik'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
6
Keçiören Belediyesi'nden Pazar Hijyeni Seferberliği
7
Bilecik’te Cadde ve Sokak Tabelaları Yenileniyor

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor