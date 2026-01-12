Germencik'te metrekareye 46,8 kilogram yağış — Zencirci: 'Her şartta görevimizin başındayız'

Germencik'te metrekarede 46,8 kilogram yağış

Aydın’ın Germencik ilçesi, metrekareye en çok yağış düşen ilçe oldu. Metrekarede 46,8 kilogram yağış kaydedilen ilçede belediye ekipleri, olası su baskınlarına karşı seferber edildi.

Belediye ekipleri tam kapasite görev yaparak mazgallar başta olmak üzere sokak ve caddelerde aralıksız temizlik ve müdahale çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Zencirci'nin açıklaması

Belediye Başkanı Burak Zencirci, ekiplerin çalışmalarına teşekkür ederek şunları söyledi: "İlçemizde dün ve bugün etkili olan yağışlarla birlikte, metrekareye 46,8 kilogram yağış alarak en çok yağış alan ilçe Germencik’imiz olmuştur. Ekiplerimiz ile önceden yaptığımız planlama ve hazırlıklar sayesinde sağanak yağış, ilçemizde herhangi bir olumsuzluğa yol açmamıştır. Sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Germencik için her şartta görevimizin başındayız".

