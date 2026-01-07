Germencik’te Yol Çalışmaları Sürüyor

Germencik Belediyesi tarafından ilçede yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Çalışma Noktaları ve Yapılan İşler

Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kış şartlarına rağmen sahada çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İstasyon Mahallesi’nde; Nedim Özpolat Sokak’ta yol tamiratı çalışmaları devam ederken, Ziya Paşa Sokak’ta eski parke taşlarının sökümü tamamlanmış olup, yeni parke döşemesi için zemin hazırlığı yapılıyor. Ali İhsan Kalmaz Sokak’ta ise kaldırım tamiratları tüm hızıyla ilerliyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Ekiplerimiz, mahallelerimizin ihtiyaçlarını planlı bir şekilde not ederek daha güvenli, daha konforlu yollar ve kaldırımlar için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu çalışmalarımızla Germencik’imizin her köşesini daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

