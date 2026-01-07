Germencik’te Yol Çalışmaları Sürüyor

Germencik Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor; parke sökümü ve zemin hazırlığı devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:59
Germencik’te Yol Çalışmaları Sürüyor

Germencik’te Yol Çalışmaları Sürüyor

Germencik Belediyesi tarafından ilçede yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Çalışma Noktaları ve Yapılan İşler

Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kış şartlarına rağmen sahada çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İstasyon Mahallesi’nde; Nedim Özpolat Sokak’ta yol tamiratı çalışmaları devam ederken, Ziya Paşa Sokak’ta eski parke taşlarının sökümü tamamlanmış olup, yeni parke döşemesi için zemin hazırlığı yapılıyor. Ali İhsan Kalmaz Sokak’ta ise kaldırım tamiratları tüm hızıyla ilerliyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Ekiplerimiz, mahallelerimizin ihtiyaçlarını planlı bir şekilde not ederek daha güvenli, daha konforlu yollar ve kaldırımlar için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu çalışmalarımızla Germencik’imizin her köşesini daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

GERMENCİK’TE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

GERMENCİK’TE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

GERMENCİK’TE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Su İsyanı: Elmadağ'da Kesinti ve Çamur Rengi Su
2
Macahel Geçidi'nde 10 Günlük Karla Mücadele ve Paletli Ambulans Operasyonu
3
Mihalıççık’ta Karayolunu Geçen 10 Geyik Kamerada
4
Elazığ'da 600 Parça Osmanlı Sıkma Kehribarı: 90 Bin Dolarlık Koleksiyon Tespih Oluyor
5
Solhan’da Kar Çilesi Devam Ediyor: Yollar Buz Tuttu
6
Oltu'da Kışla Canlanan Ayakkabı Tamircileri: Pençe ve Bot Talepleri Artıyor
7
Menemen Belediyesi Ayvacık’ta 130 Yıllık Sulama Sorununu Sondajla Çözdü: Damla Sulama Geliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları