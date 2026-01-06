Giresun Belediyesi'nden Tasarruf Hamlesi: Aylık 2,5 Milyon TL

Vinçli sistem kaldırıldı, yerüstü konteyner uygulamasına geçildi

Giresun Belediyesi, çöp toplama sisteminde yaptığı düzenleme ile belediye bütçesine aylık 2,5 milyon TL tasarruf sağladı. Belediye Başkanı Fuat Köse’nin talimatıyla yıllardır kullanılan vinçli çöp toplama sistemi kaldırılarak, 1.100 litrelik yerüstü konteyner sistemine geçildi.

Yaklaşık 10 yıldır kullanılan vinçli sistemin belediyeye yıllık 30 milyon TL maliyet oluşturduğu belirtilirken, yeni uygulama kapsamında yaklaşık 700 adet konteyner yerleştirilmesine başlandı. Konteyner değişimlerinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Belediye, öz kaynaklarıyla kredi kullanmadan filoya 2025 model iki adet sıfır kilometre çöp kamyonu kattı. Başkan Köse, sistem değişikliğinin etkisini şu sözlerle aktardı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana tasarrufu ön planda tutuyoruz. İki adet sıfır araç alarak çöp toplama sistemimizi değiştirdik ve klasik yönteme döndük. Yaklaşık 700 konteynerle bu sistemi yürütüyoruz. Bu geçişle birlikte belediyemize aylık 2,5 milyon TL kazanç sağladık. Son alımlarla birlikte belediyemizin araç sayısı 48’e ulaştı. Halkımıza hayırlı olsun"

GİRESUN BELEDİYESİ, ÇÖP TOPLAMA SİSTEMİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLE BELEDİYE BÜTÇESİNE AYLIK 2,5 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADI.