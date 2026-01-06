Giresun Belediyesi'nden Tasarruf Hamlesi: Aylık 2,5 Milyon TL

Giresun Belediyesi, vinçli sistemden 1.100 litrelik yerüstü konteynerlere geçerek aylık 2,5 milyon TL tasarruf sağladı; 700 konteyner ve 2 çöp kamyonu eklendi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 18:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 18:37
Giresun Belediyesi'nden Tasarruf Hamlesi: Aylık 2,5 Milyon TL

Giresun Belediyesi'nden Tasarruf Hamlesi: Aylık 2,5 Milyon TL

Vinçli sistem kaldırıldı, yerüstü konteyner uygulamasına geçildi

Giresun Belediyesi, çöp toplama sisteminde yaptığı düzenleme ile belediye bütçesine aylık 2,5 milyon TL tasarruf sağladı. Belediye Başkanı Fuat Köse’nin talimatıyla yıllardır kullanılan vinçli çöp toplama sistemi kaldırılarak, 1.100 litrelik yerüstü konteyner sistemine geçildi.

Yaklaşık 10 yıldır kullanılan vinçli sistemin belediyeye yıllık 30 milyon TL maliyet oluşturduğu belirtilirken, yeni uygulama kapsamında yaklaşık 700 adet konteyner yerleştirilmesine başlandı. Konteyner değişimlerinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Belediye, öz kaynaklarıyla kredi kullanmadan filoya 2025 model iki adet sıfır kilometre çöp kamyonu kattı. Başkan Köse, sistem değişikliğinin etkisini şu sözlerle aktardı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana tasarrufu ön planda tutuyoruz. İki adet sıfır araç alarak çöp toplama sistemimizi değiştirdik ve klasik yönteme döndük. Yaklaşık 700 konteynerle bu sistemi yürütüyoruz. Bu geçişle birlikte belediyemize aylık 2,5 milyon TL kazanç sağladık. Son alımlarla birlikte belediyemizin araç sayısı 48’e ulaştı. Halkımıza hayırlı olsun"

GİRESUN BELEDİYESİ, ÇÖP TOPLAMA SİSTEMİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLE BELEDİYE BÜTÇESİNE AYLIK 2,5...

GİRESUN BELEDİYESİ, ÇÖP TOPLAMA SİSTEMİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLE BELEDİYE BÜTÇESİNE AYLIK 2,5 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADI.

GİRESUN BELEDİYESİ, ÇÖP TOPLAMA SİSTEMİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLE BELEDİYE BÜTÇESİNE AYLIK 2,5...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt Baykan'da Çatı Çökmesi: 5 Buzağı Telef Oldu, 80 Büyükbaş Kurtarıldı
2
Ahmet Dede’nin Nazilli Koca Cami avlusuna sığan 63 yıllık ömrü
3
Türkiye'nin En Eski Kadastro Davası 75 Yıl Sonra Sonuçlandı
4
Giresun Belediyesi'nden Tasarruf Hamlesi: Aylık 2,5 Milyon TL
5
Salihli'de Marangozlar 5. Kez Mustafa Kemal Alacalı'yı Seçti
6
Esenyurt’ta 'Gökdelen Mezarlığı' Havadan Görüntülendi
7
Atakum'da Kamulaştırma Bedeline İtiraz: Batı Çevre Yolu Çalışmasında Çatışma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları