Giresun Çanakçı'da Şehit Ailesi Harabe Evden Kurtarıldı

Giresun’un Çanakçı ilçesinde harabe bir evde yaşayan şehit ailesinin dramı, devletin desteğiyle son buldu. Piyade Komando Er Asım Türk’ün 1994'te şehit düşmesinin ardından memleketlerinden ayrılamayan ailesi Pamuk ve Harun Türk, Egeköy'de, çatısı naylon ve çadırla kapatılmış metruk bir evde yaşıyordu.

Yapım süreci

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti yaklaşık 3 ay önce bizzat gördüğü tablo üzerine yeni bir konut yapılması talimatını verdi. Verilen taahhüt doğrultusunda ilçede faaliyet gösteren Şenel İnşaat tarafından bodrum kat üzeri 3+1 betonarme ev yaklaşık 2 ay içinde tamamlandı.

Vali Serdengeçti'nin ziyareti

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun’dan Osmaniye Valiliği’ne atanan Vali Serdengeçti, kentteki görev süresinin son gününde şehit ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Ziyarete Çanakçı Kaymakamı Sıddık Çıvracı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener de katıldı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Şehit ailelerimize müteşekkiriz, ellerinden öpüyoruz. Bundan yaklaşık 3 ay önce geldiğimizde maalesef metruk bir yerde ikamet ediyorlardı. Bu durum yüreğimizi burktu. Haberdar olur olmaz harekete geçtik ve kısa sürede yeni ev yapılacağını açıklamıştık. Allah’a şükürler olsun bugün o sözü yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu, şehit ailelerimize olan borcumuzun karşılığı değil, çünkü onların hakkı asla ödenmez. Devletimiz ve milletimiz var oldukça şehit yakınlarımız hiçbir zaman sahipsiz kalmayacaktır. Türk milleti var oldukça bayrağımız ebediyen dalgalanacaktır

Vali Serdengeçti, hayırsever vatandaşlar ve kamu kurumlarının koordinasyonuyla sürecin tamamlandığını vurgulayarak, Türk milletinin bu tür konularda gösterdiği duyarlılığın gurur verici olduğunu ifade etti.

