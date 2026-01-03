Girlevik Şelalesi Buz Tuttu: Erzincan’da 2 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu

Girlevik Şelalesi adeta buzdan bir tabloya döndü
Erzincan’da etkili olan dondurucu soğuklar, kentin önemli doğal güzelliklerinden Girlevik Şelalesini tamamen buzla kapladı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, merkezden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi dondu.
Soğuk havanın etkisiyle şelaleden dökülen sular donarken, yer yer uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Kayalıklarda ve şelale çevresinde meydana gelen buz tabakaları ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sundu. Kış aylarında 'beyaz gelinliğini' giyen Girlevik Şelalesi, bu yıl da soğuk havayla birlikte görsel bir şölen oluşturdu.
Ziyaretçi tepkileri ve yetkililerin uyarıları
Bölgeyi gezmeye gelen vatandaşlar ortaya çıkan eşsiz kış manzarasını hayranlıkla izledi. Bazı ziyaretçiler, Girlevik Şelalesi’nin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, kış aylarında oluşan buz sarkıtlarının şelaleye farklı bir atmosfer kattığını ifade etti.
Yetkililer, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Girlevik Şelalesi’nde oluşan buzlanma nedeniyle ziyaretçilerin özellikle kaygan zeminlere karşı tedbirli olmaları istendi.
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) bağlı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarından alınan verilere göre gece saatlerinde Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar birçok yerleşim yerinde rekor seviyelere ulaştı. Ölçümlerde, Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri Sivas’ın Altınyayla oldu.
Sivas Altınyayla: eksi 25,2 derece
Rize İkizdere (Ovit mevkisi): eksi 24,9 derece
Kastamonu Seydiler: eksi 24 derece
Bolu Dörtdivan: eksi 23,8 derece
Yozgat Boğazlıyan: eksi 23,6 derece
Ankara Çamlıdere (Çamkoru): eksi 23,2 derece
Bolu Gerede (Samat köyü): eksi 23,2 derece
Aksaray Gülağaç: eksi 22,7 derece
Nevşehir Derinkuyu: eksi 22,6 derece
Ardahan Göle: eksi 22 derece
Çorum Alaca – Kahramanmaraş Göksun: eksi 21,7 derece
Çankırı Çerkeş: eksi 21,4 derece
Erzurum Palandöken (Doğu Anadolu Gözlemevi): eksi 20,6 derece
Kayseri Tomarza: eksi 20,4 derece
Afyonkarahisar Sandıklı: eksi 20,2 derece
Konya Karapınar: eksi 19,8 derece
Erzincan Refahiye (Kayı köyü): eksi 19,6 derece
Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini artırdığını belirterek don, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
GİRLEVİK ŞELALESİ BUZ TUTTU, 2 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU