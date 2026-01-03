Girlevik Şelalesi Buz Tuttu: Erzincan’da 2 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu

Girlevik Şelalesi adeta buzdan bir tabloya döndü

Erzincan’da etkili olan dondurucu soğuklar, kentin önemli doğal güzelliklerinden Girlevik Şelalesini tamamen buzla kapladı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, merkezden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi dondu.

Soğuk havanın etkisiyle şelaleden dökülen sular donarken, yer yer uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Kayalıklarda ve şelale çevresinde meydana gelen buz tabakaları ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sundu. Kış aylarında 'beyaz gelinliğini' giyen Girlevik Şelalesi, bu yıl da soğuk havayla birlikte görsel bir şölen oluşturdu.

Ziyaretçi tepkileri ve yetkililerin uyarıları

Bölgeyi gezmeye gelen vatandaşlar ortaya çıkan eşsiz kış manzarasını hayranlıkla izledi. Bazı ziyaretçiler, Girlevik Şelalesi’nin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, kış aylarında oluşan buz sarkıtlarının şelaleye farklı bir atmosfer kattığını ifade etti.

Yetkililer, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Girlevik Şelalesi’nde oluşan buzlanma nedeniyle ziyaretçilerin özellikle kaygan zeminlere karşı tedbirli olmaları istendi.

Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) bağlı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarından alınan verilere göre gece saatlerinde Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar birçok yerleşim yerinde rekor seviyelere ulaştı. Ölçümlerde, Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri Sivas’ın Altınyayla oldu.

Sivas Altınyayla: eksi 25,2 derece

Rize İkizdere (Ovit mevkisi): eksi 24,9 derece

Kastamonu Seydiler: eksi 24 derece

Bolu Dörtdivan: eksi 23,8 derece

Yozgat Boğazlıyan: eksi 23,6 derece

Ankara Çamlıdere (Çamkoru): eksi 23,2 derece

Bolu Gerede (Samat köyü): eksi 23,2 derece

Aksaray Gülağaç: eksi 22,7 derece

Nevşehir Derinkuyu: eksi 22,6 derece

Ardahan Göle: eksi 22 derece

Çorum Alaca – Kahramanmaraş Göksun: eksi 21,7 derece

Çankırı Çerkeş: eksi 21,4 derece

Erzurum Palandöken (Doğu Anadolu Gözlemevi): eksi 20,6 derece

Kayseri Tomarza: eksi 20,4 derece

Afyonkarahisar Sandıklı: eksi 20,2 derece

Konya Karapınar: eksi 19,8 derece

Erzincan Refahiye (Kayı köyü): eksi 19,6 derece

Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini artırdığını belirterek don, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

