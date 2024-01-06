Giysilerdeki sarı sarı lekelerden kurtarıyor! Bu yöntemle tişörtler kazaklar kar beyaz olacak

İşte bazı ipuçları;

1. Oksijenli Su kullanımı:

Sararmış giysileri beyazlatmanın en etkili yollarından biri hidrojen peroksit kullanmaktır. Bir kovayı suyla doldurun ve içine birkaç yemek kaşığı oksijenli su ilave edin. Sararmış giysiyi bu karışımın içine koyun ve 1-2 saat kadar bekletin. Daha sonra çamaşırlarınızı normal yıkayarak beyazlatabilirsiniz.

2. Lekeleri limon suyuyla çıkarın:

Limon suyunun koyu lekelerin ve sararmaların giderilmesinde etkili bir tedavi olduğu bilinmektedir. Birkaç limon suyu sıkın ve bu suyu beyazlatmak istediğiniz kıyafetlerin üzerine dökün. Biraz bekledikten sonra güneşte kurutun. Limonun asidik özelliği sararmayı ve lekeleri giderir, çamaşırları parlatır.





3. Sodyum Bikarbonat kullanın:

Sodyum bikarbonat, sararmış giysileri beyazlatmak için etkili olan ilaçlardan biridir. Bir kovayı suyla doldurun, içerisine birkaç kaşık dolusu sodyum bikarbonat ilave edin. Sararmış çamaşırları bu karışıma batırıp 2-3 saat kadar bekletin. Daha sonrasında normal yıkama yaptığınızda kıyafetlerin beyaza döndüğünü göreceksiniz.

4. Sirke kullanımı:

Sirke sararmış giysileri beyazlatmanın etkili bir yoludur. Yarım bardak sirkeyi suyla karıştırıp sararmış çamaşırları buna ekleyin. Bir süre beklettikten sonra her zamanki gibi yıkayın. Sirkenin beyazlatıcı etkisi kıyafetlerdeki sararmayı giderir ve tekrar beyaz hale getirir.

Özetle sararmış kıyafetleri beyazlatmanın birçok etkili yolu vardır. Yukarıdaki yöntemleri deneyerek kıyafetlerinizi eski beyazlığına kavuşturabilirsiniz. Ancak bazı giysilerin rengi solabileceği veya hasar görebileceği için lütfen dikkatli olun. Bu nedenle kıyafet bakım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun ve uygulayın.