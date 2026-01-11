Gökbük Kanyonu'nda su debisi yükseldi: Muğla'da etkileyici görüntüler

Yoğun yağışlar sonrası Menteşe'deki Gökbük Kanyonu'nda su debisi belirgin şekilde arttı; yetkililer kanyon geçişlerinden kaçınılması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:14
Yoğun yağış manzarayı değiştirdi

Muğla bölgesinde etkili olan yoğun yağışların ardından Menteşe ilçesindeki Gökbük Kanyonu'nda su debisi belirgin şekilde yükseldi. Artan debi, kanyon ve şelalelerde görsel bir şölen oluşturdu.

Gökbük Kanyonu, Akbük Koyu'na yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunuyor. Yağışlarla birlikte kanyonlardan gelen suların gür ve kuvvetli aktığı gözlendi; dere yatakları ve şelale geçişlerinde suyun debisindeki artış sonucu ortaya etkileyici manzaralar çıktı.

Doğaseverlere ve bölgeyi ziyaret etmeyi planlayanlara güvenlik uyarıları yapıldı. Yetkililer, kanyon geçişlerinden kaçınılması ve su seviyeleri normale dönene kadar tedbirli davranılması gerektiğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

