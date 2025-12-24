Göksu Deltası'nda nesli tehlikedeki saz horozu görüntülendi

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası'nda, nesli tehlikedeki ve koruma altındaki saz horozu görüntülendi. Göçmen kuşlar başta olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapan deltada, fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Nadir Köksoy sazlık alanlarda yaşayan bu nadir türü, saatler süren sabırlı bir bekleyişin ardından kayda aldı.

Görüntüleme ve önemi

Köksoy, deltadaki gözlemlerine ilişkin olarak, "Göksu Deltası pek çok bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Saz horozlarını Göksu Deltası’nda fotoğraflamayı başardım. Saz horozu dünyada nesli tükenmekte olan bir kuş türü olup, Göksu Deltası’nda da görülmektedir" ifadelerini kullandı. Köksoy, bölgenin hem ekosistem hem de bölge turizmi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Tür çeşitliliği

Köksoy ayrıca, "Göksu Deltası, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından bir tanesi olmasıyla beraber, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 590 kuş türünün 338 tanesi burada bulunmaktadır. Bu nedenle bölgeye yurt içi ve yurt dışından kuş gözlemcileri gelmektedir" dedi.

