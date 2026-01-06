Göksu’yu Siyah Akıtan Tesise 1 Milyon 337 Bin TL Ceza

Turkuaz rengiyle bilinen Göksu Nehrinin Silifke bölgesinde bir hafta önce siyah renkte akmaya başlaması üzerine yapılan incelemede, kirliliğin kaynağı tespit edildi. Bölgeden yükselen kötü koku ve canlılara zarar verebileceği yönündeki endişeler yetkilileri harekete geçirdi.

İnceleme ve tespit

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, Mut ilçesinde bulunan bir pirina işleme tesisinden zeytin atığı ile kirlenmiş suyun Göksu Nehri’ne aktığı belirlendi. Tespitlerin ardından işletmeye idari işlem uygulandı.

Bakanlık açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, denetimde elde edilen bulgulara göre bölgedeki kirlilik nedeniyle işletmeye Çevre Kanunu gereği 2 katı ceza uygulanarak toplam 1 milyon 337 bin TL idari para cezası verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca nehrin Silifke ve Mut ilçelerinden geçtiği, olayın Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde gerçekleştiği vurgulandı.

2022'deki benzer vakalar

Benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı. 2022 yılının Aralık ayında yapılan denetimlerde Mut ilçesinden Göksu Nehri’ni kirlettiği tespit edilen iki zeytin işleme tesisinin faaliyetleri durdurulmuş, bakanlık tarafından bu iki tesise toplam 3 milyon 73 bin TL idari para cezası uygulanmıştı.

Yetkililer, nehirde tespit edilen kirliliğin kaynağına yönelik denetimlerin süreceğini ve çevresel etkilerin giderilmesine yönelik işlemlerin takip edileceğini açıkladı.

