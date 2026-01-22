Kahta Belediyesi'nden Kar Hazırlığı: Başkan Hallaç "Tüm Tedbirleri Aldık"

Yoğun kar ve buzlanma riskine karşı önleyici çalışmalar

Kahta Belediyesi, ilçede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı günlük yaşamın aksamaması ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı tedbirler aldı.

Başkan Mehmet Can Hallaç’ın talimatlarıyla belediyeye bağlı tüm birimler sahada hazır bekletiliyor. Ana caddeler, kaldırımlar ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere, birçok noktada önleyici tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kar yağışı henüz gerçekleşmemiş olmasına rağmen buzlanma riskine karşı ilçe genelinde kapsamlı hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Ana arterler, mahalle yolları ve ara sokaklar üzerinde kontrol ve hazırlık faaliyetleri devam ediyor.

Başkan Hallaç, yaptığı açıklamada: "Kar yağışı henüz başlamamış olsa da vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimizle gerekli tüm tedbirleri aldık. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve kaldırımlarda önleyici tuzlama çalışmalarımızı tamamladık. Süreci yakından takip ediyor, ihtiyaç halinde anında müdahalede bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

