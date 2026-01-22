Kahta Belediyesi'nden Kar Hazırlığı: Başkan Hallaç "Tüm Tedbirleri Aldık"

Kahta Belediyesi, beklenen yoğun kar ve buzlanmaya karşı önleyici tuzlama ve yol çalışmalarıyla günlük yaşam ve ulaşım güvenliğini sağlamak için tüm tedbirleri aldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:45
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:45
Kahta Belediyesi'nden Kar Hazırlığı: Başkan Hallaç "Tüm Tedbirleri Aldık"

Kahta Belediyesi'nden Kar Hazırlığı: Başkan Hallaç "Tüm Tedbirleri Aldık"

Yoğun kar ve buzlanma riskine karşı önleyici çalışmalar

Kahta Belediyesi, ilçede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı günlük yaşamın aksamaması ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı tedbirler aldı.

Başkan Mehmet Can Hallaç’ın talimatlarıyla belediyeye bağlı tüm birimler sahada hazır bekletiliyor. Ana caddeler, kaldırımlar ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere, birçok noktada önleyici tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kar yağışı henüz gerçekleşmemiş olmasına rağmen buzlanma riskine karşı ilçe genelinde kapsamlı hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Ana arterler, mahalle yolları ve ara sokaklar üzerinde kontrol ve hazırlık faaliyetleri devam ediyor.

Başkan Hallaç, yaptığı açıklamada: "Kar yağışı henüz başlamamış olsa da vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimizle gerekli tüm tedbirleri aldık. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve kaldırımlarda önleyici tuzlama çalışmalarımızı tamamladık. Süreci yakından takip ediyor, ihtiyaç halinde anında müdahalede bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

KAHTA BELEDİYESİ, İLÇEDE BEKLENEN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TEDBİR ALDI.

KAHTA BELEDİYESİ, İLÇEDE BEKLENEN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TEDBİR ALDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 2 günlük trafik yasağı
2
Altınok: Erzurum Kongre Binası Aslına Uygun Modern Güçlendirmeyle Korunacak
3
Kore Şehidinin 75 Yıllık Mektuplarını Saklayan Şehit Kızı Yayladağı’nda Mezar İstiyor
4
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
5
Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı
6
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Başkan Görgel 'Tüm Ekiplerimizle Sahadayız'
7
Kilis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları