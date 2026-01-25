Gölbaşı'nda 6 Şubat Depremleri Anma Etkinlikleri İçin Hazırlık Toplantısı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı detayları

Toplantıya Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın başkanlık etti ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda anma programının detayları, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği konuları ele alındı.

Kaymakam Algın, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları saygıyla anmak ve yaşanan acıları unutmamak adına düzenlenecek etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Toplantıda alınan kararların, etkinliklerin düzenli ve anlamlı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

