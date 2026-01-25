Gölbaşı'nda 6 Şubat Depremleri Anma Etkinlikleri İçin Hazırlık Toplantısı

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın başkanlığında, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde düzenlenecek anma etkinlikleri için kurumlar arası hazırlık toplantısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:57
Gölbaşı'nda 6 Şubat Depremleri Anma Etkinlikleri İçin Hazırlık Toplantısı

Gölbaşı'nda 6 Şubat Depremleri Anma Etkinlikleri İçin Hazırlık Toplantısı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı detayları

Toplantıya Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın başkanlık etti ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda anma programının detayları, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği konuları ele alındı.

Kaymakam Algın, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları saygıyla anmak ve yaşanan acıları unutmamak adına düzenlenecek etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Toplantıda alınan kararların, etkinliklerin düzenli ve anlamlı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENECEK ANMA...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENECEK ANMA ETKİNLİKLERİ İÇİN HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENECEK ANMA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Hafta Sonu Doldu
2
Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Başkan Hüseyin Koç Yeniden Seçildi
3
Elazığ'da Kurt Sürüsü Tarlatepe Mezrasında Görüntülendi
4
Karya Farma HBX Ar-Ge, ‘İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi’ Kuruyor
5
Bilecik'te Polis Eş Zamanlı Denetimleri
6
Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Güneşle Şenlendi
7
Gercüş'te Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları