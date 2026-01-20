Gölbaşı'nda Esnaflar Cadde Karlarını Kazma ve Kürekle Temizledi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde esnaflar, donan kar kütlelerini kazma ve kürekle kırıp temizleyerek sürücü ve yayaların güvenliğini sağladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:45
Gölbaşı'nda esnaflar cadde karlarını temizledi

Don olayının ardından gönüllü temizlik çalışması

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde birkaç gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından yol kenarlarında biriken kar kütleleri, don olayının yaşanmasıyla birlikte hem sürücülere hem de vatandaşlara tehlike oluşturdu.

Tehlikeye karşı önlem almak isteyen esnaflar, kimsenin zarar görmemesi için kolları sıvayarak cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı. Donan karları kazma ve kürek yardımıyla kırıp temizleyen esnaflar, bölgede güvenliği sağlamak için gönüllü olarak çalıştı.

Esnaflar, amaçlarının hem araçların hem de yayaların güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, karın yolda daha hızlı erimesi için kendi imkanlarıyla temizlik yaptıklarını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

