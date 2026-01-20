Gölbaşı'nda Esnaflar Cadde Karlarını Kazma ve Kürekle Temizledi

Gölbaşı'nda esnaflar cadde karlarını temizledi

Don olayının ardından gönüllü temizlik çalışması

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde birkaç gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından yol kenarlarında biriken kar kütleleri, don olayının yaşanmasıyla birlikte hem sürücülere hem de vatandaşlara tehlike oluşturdu.

Tehlikeye karşı önlem almak isteyen esnaflar, kimsenin zarar görmemesi için kolları sıvayarak cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı. Donan karları kazma ve kürek yardımıyla kırıp temizleyen esnaflar, bölgede güvenliği sağlamak için gönüllü olarak çalıştı.

Esnaflar, amaçlarının hem araçların hem de yayaların güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, karın yolda daha hızlı erimesi için kendi imkanlarıyla temizlik yaptıklarını ifade etti.

