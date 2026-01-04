DOLAR
Gölbaşı'nda Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor — Karla Mücadele 7/24

Gölbaşı Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen karla mücadele ile köy ve mezra yolları iş makineleriyle 7/24 trafiğe açılıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:30
Gölbaşı'nda Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yürütülen yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karla mücadele koordineli şekilde sürüyor

Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, iş makineleri eş zamanlı olarak sahada görev yapıyor. İlçe merkezi ile köyler arasındaki ulaşım ağını açık tutmak amacıyla hazırlanan planlı program doğrultusunda hareket ediliyor.

Hedef: Kapalı grup köy yolu kalmaması

Plan kapsamında karla kaplanan köy ve mezra yolları tek tek trafiğe açılıyor. Kaymakamlık yetkilileri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için ekiplerin 7/24 teyakkuzda olduğunu ve kapalı grup köy yolu kalmaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

