Gölbaşı'nda Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor — Karla Mücadele 7/24

Gölbaşı'nda Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yürütülen yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karla mücadele koordineli şekilde sürüyor

Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, iş makineleri eş zamanlı olarak sahada görev yapıyor. İlçe merkezi ile köyler arasındaki ulaşım ağını açık tutmak amacıyla hazırlanan planlı program doğrultusunda hareket ediliyor.

Hedef: Kapalı grup köy yolu kalmaması

Plan kapsamında karla kaplanan köy ve mezra yolları tek tek trafiğe açılıyor. Kaymakamlık yetkilileri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için ekiplerin 7/24 teyakkuzda olduğunu ve kapalı grup köy yolu kalmaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN, VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN YOL AÇMA VE KAR KÜREME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.