Gölbaşı'nda Yenişehir Deprem Konutlarında Karla Mücadele Başladı

Adıyaman Gölbaşı'nda Yenişehir deprem konutlarında kar temizleme çalışmaları, Kaymakamlık koordinasyonunda iş makineleriyle sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:45
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Yenişehir deprem konutlarında yoğun kar yağışının ardından yolların kapanmaması için kapsamlı kar temizleme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların Koordinasyonu ve Uygulama

Çalışmalar, Gölbaşı İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Ekipler, bölgede ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle kar temizleme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Kaymakamlık yetkilileri, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. Özellikle deprem sonrası inşa edilen Yenişehir konutlarında yaşayanların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada aktif görev yaptığı vurgulandı.

İlerleme ve Önlemler

Yetkililer, kar yağışının devam etmesi halinde çalışmaların düzenli olarak sürdürüleceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. Bölgede yaşayanların güvenliği ve ulaşımın sürekliliği için müdahalelerin titizlikle devam ettiği ifade edildi.

