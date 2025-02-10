Golden Horn Brass Grubu Bursa'da Konser Verdi

Bursa'da Unutulmaz Bir Konser: Golden Horn Brass

Türkiye'nin ilk bakır nefesli beşlisi olarak öne çıkan Begüm Gökmen ve grubu Golden Horn Brass, Bursa'da muhteşem bir konsere imza attı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, grup, barok, klasik, caz, pop ve yerel ezgilerden zengin bir repertuvar sundu.

Müzikseverlerden Büyük İlgi

Konsere katılan müzikseverler, grubun seslendirdiği "Dere Akıyor Dere", "Pervane" ve "Zeytinyağlı Yiyemem" gibi eserlerle coşku dolu anlar yaşadı. Her parça, dinleyicilerin kalbinde ayrı bir yer bulurken, grubun dinamik performansı ile gece unutulmaz hale geldi.

Konserin sonunda, sahneye çıkan grup üyeleri, sanatseverleri selamlayarak uzun süre alkışlandı. Bu özel an, geceyi daha da anlamlı kıldı.