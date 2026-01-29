Gönen Çayı’nda Ani Denetim: 25 Tesise Yakın İnceleme, Kirletenlere 839 bin 122 TL Ceza

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gönen Çayı'nda 25 tesiste ani denetim yaptı; olumsuz analizlerde her ihlal için 839 bin 122 TL ceza uygulanacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:55
Gönen Çayı’nda Ani Denetim: 25 Tesise Yakın İnceleme, Kirletenlere 839 bin 122 TL Ceza

Gönen Çayı’nda Ani Denetim: 25 Tesise Yakın İnceleme, Kirletenlere 839 bin 122 TL Ceza

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir’deki Gönen Çayı’nda kirlilik iddiaları üzerine ani denetim başlattı. Bakanlık ekipleri, çaya atık su deşarjı bulunduğu belirlenen işletmelerde önceden haber vermeden incelemelerde bulundu.

Denetim detayları

Ekipler, çaya atık su deşarjı bulunan 25 işletmede ani denetimler gerçekleştirerek numune aldı. Denetimler kapsamında bölgeye 1 mobil laboratuvar, 5 çevre laboratuvarı ve 20 uzman personel sevk edildi. İşletmelerin arıtma tesislerinin çıkış noktalarından anlık ölçümler yapıldı.

Denetimlerde ayrıca Bakanlığın Sürekli İzleme Merkezi (SİM) sistemi devreye alındı. Tesislerin bacaları ve atık su çıkışları dijital ortamda 7 gün 24 saat takip edilirken, toplam 30 atık su numunesi alınarak akredite laboratuvarlara gönderildi.

Analizlerin olumsuz çıkması halinde her bir ihlal için 839 bin 122 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, çevre kirliliğinin boyutuna göre işletmelere faaliyet durdurma yaptırımları da getirilebilecek.

Genel denetim verileri

Bakanlık verilerine göre 2025 yılı boyunca Türkiye genelinde 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi. Kurallara aykırı faaliyette bulunan 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL idari para cezası kesilirken, 462 tesisin faaliyeti durduruldu.

Balıkesir genelinde ise 2025 yılında yapılan 953 denetimde 76 tesise toplam 187 milyon 657 bin 592 TL ceza uygulandığı bildirildi.

Bakanlık, Gönen Çayı’ndaki son operasyonun 2026 yılında çevre denetimlerinin daha da sıklaştırılacağının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bakanlık Gönen Çayı'nda ani denetim başlattı: 25 tesise yakın takip, kirletenlere 839 bin TL ceza...

Bakanlık Gönen Çayı'nda ani denetim başlattı: 25 tesise yakın takip, kirletenlere 839 bin TL ceza yolda

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi — Başkan İsmet Yıldırım
2
Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu Desteğiyle Kumsal Erva Doğdu
3
Finike'de Bitkin Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı
4
Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı
5
Edirne'de Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
6
Canik Sıfır Atık Köyü ile Çevre Bilinci Artıyor — Başkan İbrahim Sandıkçı
7
Kocaeli'de 'foto-kapan'la tespit: Kaçak döküm yapan firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları