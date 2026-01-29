Gönen Çayı’nda Ani Denetim: 25 Tesise Yakın İnceleme, Kirletenlere 839 bin 122 TL Ceza

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir’deki Gönen Çayı’nda kirlilik iddiaları üzerine ani denetim başlattı. Bakanlık ekipleri, çaya atık su deşarjı bulunduğu belirlenen işletmelerde önceden haber vermeden incelemelerde bulundu.

Denetim detayları

Ekipler, çaya atık su deşarjı bulunan 25 işletmede ani denetimler gerçekleştirerek numune aldı. Denetimler kapsamında bölgeye 1 mobil laboratuvar, 5 çevre laboratuvarı ve 20 uzman personel sevk edildi. İşletmelerin arıtma tesislerinin çıkış noktalarından anlık ölçümler yapıldı.

Denetimlerde ayrıca Bakanlığın Sürekli İzleme Merkezi (SİM) sistemi devreye alındı. Tesislerin bacaları ve atık su çıkışları dijital ortamda 7 gün 24 saat takip edilirken, toplam 30 atık su numunesi alınarak akredite laboratuvarlara gönderildi.

Analizlerin olumsuz çıkması halinde her bir ihlal için 839 bin 122 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, çevre kirliliğinin boyutuna göre işletmelere faaliyet durdurma yaptırımları da getirilebilecek.

Genel denetim verileri

Bakanlık verilerine göre 2025 yılı boyunca Türkiye genelinde 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi. Kurallara aykırı faaliyette bulunan 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL idari para cezası kesilirken, 462 tesisin faaliyeti durduruldu.

Balıkesir genelinde ise 2025 yılında yapılan 953 denetimde 76 tesise toplam 187 milyon 657 bin 592 TL ceza uygulandığı bildirildi.

Bakanlık, Gönen Çayı’ndaki son operasyonun 2026 yılında çevre denetimlerinin daha da sıklaştırılacağının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

