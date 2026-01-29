Kaymakam Ömer Ulu Odunpazarı'nda Muhtarlar ve Vatandaşlarla Buluştu

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar mahalle sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:44
Kaymakam Ömer Ulu Odunpazarı'nda Muhtarlar ve Vatandaşlarla Buluştu

Kaymakam Ömer Ulu Odunpazarı'nda Muhtarlar ve Vatandaşlarla Buluştu

Toplantı Odunpazarı Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşti

Eskişehir’de Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu başkanlığında düzenlenen Muhtarlar ve Vatandaşlarla Buluşma Toplantısı Odunpazarı Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya kamu kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programın ilk bölümünde muhtarlara yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirildi; ardından mahalle sorunları ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda ayrıca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri muhtarlara yönelik bir sunum yaptı.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

