Kaymakam Ömer Ulu Odunpazarı'nda Muhtarlar ve Vatandaşlarla Buluştu

Toplantı Odunpazarı Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşti

Eskişehir’de Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu başkanlığında düzenlenen Muhtarlar ve Vatandaşlarla Buluşma Toplantısı Odunpazarı Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya kamu kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programın ilk bölümünde muhtarlara yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirildi; ardından mahalle sorunları ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda ayrıca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri muhtarlara yönelik bir sunum yaptı.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

