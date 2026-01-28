Göreşken Mahallesi'nde Türk Bayrağı Zirveye Çekildi

Göreşken Mahallesi'nde gençler, bayrağa yönelik saldırılara tepki olarak metrelerce demir direği omuzlayıp köyün en yüksek noktasına Türk bayrağını çekti.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:39
Mahalle gençleri menfur saldırılara karşı birlik mesajı verdi

Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Göreşken Mahallesi’nde, Türk bayrağı köyün en yüksek noktasına göndere çekildi.

Son günlerde bayrağa yönelik yapılan menfur saldırılara tepki olarak bir araya gelen mahalle gençleri, anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Kışın dondurucu soğuğuna aldırmayan gençler ve mahalle sakinleri, metrelerce uzunluktaki demir direği omuzlarında taşıyarak zirveye ulaştırdı.

Tamamı kendi imkânlarıyla yapılan bu çalışma, birlik ve vatan sevgisinin güçlü bir ifadesi oldu.

