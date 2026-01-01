Görgel: 2026'da Kahramanmaraş Her Alanda Daha Güçlü ve Güzel Olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2025 yılını değerlendirdi ve 2026 hedeflerini açıkladı.

Genel Değerlendirme

Başkan Görgel, "2025 yılı; şehrimizin dayanıklılığını artırdığımız, altyapıdan ulaşıma, sosyal desteklerden çevre yatırımlarına kadar her alanda güçlü adımlar attığımız bir yıl oldu. 2026 ise önemli projelerimizin tamamlandığı, Kahramanmaraş’ın her alanda daha güçlü bir şehir olarak yoluna devam ettiği bir yıl olacak. Hemşehrilerimizin desteğiyle şehrimizi her alanda daha da yaşanabilir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Projeler ve Yatırımlar

Görgel, seçim döneminde söz verilen 114 projenin 69’unun başlatıldığını, bazılarının ise tamamlandığını belirtti. 2025 içinde toplam 8 Milyar TL tutarında yatırımın hayata geçirildiğine dikkat çekti.

Konut, Sağlık ve Eğitim

Başkan, devam eden konut, işyeri, sağlık kompleksi ve eğitim yatırımlarına ilişkin şunları paylaştı: "Modern ve güvenli Kahramanmaraş’ı mahalle mahalle inşa ediyoruz. Bugüne kadar şehrimizde toplam 52.275 konut, 5.766 iş yeri ve 15.615 köy evi için kura çekimi yapıldı. Toplamda 73.956 hak sahibini yuvaları ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz."

Sağlık altyapısında ise; 1.000 yataklı şehir hastanesinin inşasının sürdüğü, 600 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanesi açılışa hazırlandığı, 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin tam kapasiteyle hizmette olduğu bilgisi verildi. Ayrıca Afşin 150, Türkoğlu 150 ve Nurhak 56 yataklı hastaneler hizmete alındı. İl genelinde 33 yeni aile sağlığı merkezi ve 10 yeni 112 acil istasyonu ile sağlık altyapısı güçlendirildi.

Eğitimde 61 okul tamamlanarak eğitime başlandı, 105 okul ise yapım aşamasında. Deprem öncesinde 10.367 olan sınıf sayısının, tamamlandığında 12.186'ya yükseleceği bildirildi. Üniversitede ise 3.000 öğrenci kapasiteli yurt inşasında son aşamaya gelindi.

Altyapı Seferberliği

Görgel, altyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü vurgulayarak, "6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlattığımız altyapı seferberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. 20 Milyarlık yatırımla şehrimize 2.300 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 4 atıksu arıtma tesisi, 40 içmesuyu deposu kazandırıyoruz. Çalışmalarda yüzde 40 seviyelerine geldik. Çalışmaların tamamlanmasıyla şehrimizin 100 yıllık altyapı geleceğini güvence altına alacağız" dedi.

Ulaşım Yatırımları

Ulaşımda, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle dev projelerin hayata geçirildiğini söyleyen Görgel, Güney Çevre Yolu uygulama projelerinin hazırlandığını, Kuzey Çevre Yolu ihalesinin tamamlandığını ve şantiye hazırlıklarının başladığını belirtti. Karacasu ve Sanayi kavşaklarının yapımı büyük hızla sürüyor; Adana Yolu - Havaalanı kavşakları için proje çalışmaları tamamlandı.

2025'te şehir genelinde 65 km sıcak asfalt, 260 km sathi kaplama, 160 km yol açımı ve bakım-onarım yapıldı. Köprü ve menfez yatırımlarıyla birlikte ulaşım altyapısına 2 Milyar TL yatırım gerçekleştirildi. Başkan, 2026'da tarihin en büyük asfalt yatırımının yapılacağını duyurdu.

Çevre ve Enerji

"Çevreye Duyarlı Kahramanmaraş" hedefiyle önemli adımlar atıldığı belirtilerek Kuzey ilçelerinin katı atık sorununu çözecek Entegre Katı Atık Tesisi hizmete alındı. Günlük 4.000 ton enkazı geri dönüştürebilen Enkaz Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi aktif olarak çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi enerji ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayacak Pazarcık Güneş Enerji Santrali tamamlandı ve bölgenin en büyük yerel güneş enerji santrali özelliğini taşıyor.

Üretim, İstihdam ve Sosyal Destekler

Üretimi destekleyen yatırımlar arasında kuzey ilçelerinin asfalt ihtiyacını karşılayacak tesisin tamamlandığı ve önümüzdeki sezon üretime başlayacağı, Derepazarı Esnaf Çarşısı (230 iş yeri) hizmete alındığı yer aldı. Tarımsal üretimi artırmak için fidan ve sulama kanalları destekleri sürdürüldü; meslek edindirme kurslarıyla çok sayıda vatandaş istihdama kazandırıldı.

Sosyal yardımların 4 kat artırıldığı; Dermankart ile düzenli nakdi destek sağlandığı, 65 yaş üstü yalnız yaşayanların temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nin hizmete açıldığı vurgulandı.

Sosyal, Kültürel ve Tarihi Projeler

Şehrin sosyal ve kültürel yaşamına yönelik projeler hızla sürüyor. 17.500 seyirci kapasiteli Kahramanmaraş Stadyumu inşası büyük hızla ilerliyor; stadyum adasına kapalı spor salonu ve tam olimpik yüzme havuzu kazandırılacak. 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki dönüşüm tamamlanma aşamasında ve yeni bir spor vadisi hedefleniyor.

6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi yapıların restorasyon çalışmaları da devam ediyor: Tarihi Kapalı Çarşı restorasyonu sürüyor, Ulu Camii restorasyonunda sona gelindi ve önümüzdeki Ramazan'da ibadete açılması hedefleniyor. Kahramanmaraş Kalesi restorasyonu başladı. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Merkezi'ne dönüştürülecek; Demirciler Çarşısı ve Kasap Hali restorasyonları başladı. Taş Köprü'nün restorasyonunda sona gelindi, Kanlıdere Köprüsü restorasyonu başladı.

Gelecek Vizyonu

Başkan Görgel sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "2026 yılı büyük projelerimizin tamamlandığı, Kahramanmaraş’ın her alanda daha güçlü bir şehir olarak yoluna devam ettiği bir yıl olacak. Bu süreçte daima yanımızda olan ve desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlıklarımıza, milletvekillerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarımıza şehrimiz ve hemşehrilerimiz için vermiş oldukları emek için teşekkür ediyorum."

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FIRAT GÖRGEL, “2025 YILI; ŞEHRİMİZİN DAYANIKLILIĞINI ARTIRDIĞIMIZ, ALTYAPIDAN ULAŞIMA, SOSYAL DESTEKLERDEN ÇEVRE YATIRIMLARINA KADAR HER ALANDA GÜÇLÜ ADIMLAR ATTIĞIMIZ BİR YIL OLDU. 2026 İSE ÖNEMLİ PROJELERİMİZİN TAMAMLANDIĞI, KAHRAMANMARAŞ’IN HER ALANDA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEHİR OLARAK YOLUNA DEVAM ETTİĞİ BİR YIL OLACAK. HEMŞEHRİLERİMİZİN DESTEĞİYLE ŞEHRİMİZİ HER ALANDA DAHA DA YAŞANABİLİR HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ” DEDİ.