Güçlükonak’ta Kış Seferberliği: Yollar Açıldı, Elektrikte Büyük Ölçüde Normalleşme

Güçlükonak’ta kış seferberliği: ulaşım ve enerji altyapısında son durum

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı sonrası kaymakamlık, yol durumu ve enerji altyapısına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede ulaşımın güvenli şekilde sağlandığı ve elektrik arızalarının büyük ölçüde giderildiği bildirildi.

Yol durumu

Kaymakamlık açıklamasına göre Güçlükonak-Cizre yolu ile Güçlükonak-Dargeçit-Midyat yolu trafiğe açık olup, söz konusu güzergâhlarda ulaşım güvenli şekilde sağlanıyor. Yetkililer, sürücüleri kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları, dikkatli seyretmeleri ve takip mesafesine uymaları konusunda uyardı.

Elektrik altyapısı

Elektrik altyapısına ilişkin açıklamada, Fındık Beldesi, Gümüşyazı, Sağkol ve Çobankazanı köylerinde yaşanan elektrik arızalarının giderildiği ve yeniden enerji verildiği belirtildi. Akdizgin ve Damlarca köylerinde ise arıza giderme çalışmalarının aralıksız sürdüğü, ekiplerin sahada tüm imkânlarıyla görev yaptığı vurgulandı.

Karla mücadele ve köy yolları

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Boyuncuk, Damlabaşı, Yağmurkuyusu, Akçakuşak, Düğünyurdu, Koçtepe ve Çevrimli köylerinin yol açma çalışmalarının tamamlandığı ve köy yollarının yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Kaymakamlık, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, güncel duyuruları takip etmeleri ve olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

