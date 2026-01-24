Güçlükonak’ta Kış Seferberliği: Yollar Açıldı, Elektrikte Büyük Ölçüde Normalleşme

Güçlükonak'ta yoğun kar sonrası kaymakamlık seferberlik başlattı; ana yollar açık, 7 köy yolu ulaşıma açıldı, bazı köylerde elektrik arızaları giderildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:48
Güçlükonak’ta Kış Seferberliği: Yollar Açıldı, Elektrikte Büyük Ölçüde Normalleşme

Güçlükonak’ta kış seferberliği: ulaşım ve enerji altyapısında son durum

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı sonrası kaymakamlık, yol durumu ve enerji altyapısına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede ulaşımın güvenli şekilde sağlandığı ve elektrik arızalarının büyük ölçüde giderildiği bildirildi.

Yol durumu

Kaymakamlık açıklamasına göre Güçlükonak-Cizre yolu ile Güçlükonak-Dargeçit-Midyat yolu trafiğe açık olup, söz konusu güzergâhlarda ulaşım güvenli şekilde sağlanıyor. Yetkililer, sürücüleri kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları, dikkatli seyretmeleri ve takip mesafesine uymaları konusunda uyardı.

Elektrik altyapısı

Elektrik altyapısına ilişkin açıklamada, Fındık Beldesi, Gümüşyazı, Sağkol ve Çobankazanı köylerinde yaşanan elektrik arızalarının giderildiği ve yeniden enerji verildiği belirtildi. Akdizgin ve Damlarca köylerinde ise arıza giderme çalışmalarının aralıksız sürdüğü, ekiplerin sahada tüm imkânlarıyla görev yaptığı vurgulandı.

Karla mücadele ve köy yolları

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Boyuncuk, Damlabaşı, Yağmurkuyusu, Akçakuşak, Düğünyurdu, Koçtepe ve Çevrimli köylerinin yol açma çalışmalarının tamamlandığı ve köy yollarının yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Kaymakamlık, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, güncel duyuruları takip etmeleri ve olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

ŞIRNAK’IN GÜÇLÜKONAK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI...

ŞIRNAK’IN GÜÇLÜKONAK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI GÜÇLÜKONAK KAYMAKAMLIĞI, YOL DURUMU VE ENERJİ ALTYAPISINA İLİŞKİN KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPTI.

ŞIRNAK’IN GÜÇLÜKONAK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı
2
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
3
Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci
4
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
5
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
6
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım
7
Elazığlı Ahmet Emre İlitaş'in Azmi: Takdir Belgeli Öğrenci Biyonik Uzuv ve Nakil Umudu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları