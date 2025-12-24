DOLAR
Gülşah Durbay Osmangazi'de Mevlit ve Hayırla Yâd Edildi

Osmangazi Belediyesi, vefatının yedinci gününde Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Osmangazi Kent Lokantası'nda gün boyu ücretsiz yemek verip mevlit okuttu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:45
Osmangazi Kent Lokantası'nda ücretsiz yemek ve mevlit

Osmangazi Belediyesi, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için vefatının yedinci günü dolayısıyla Osmangazi Kent Lokantası'nda gün boyu ücretsiz yemek ikram etti ve mevlit okuttu.

12 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından yaşamını yitiren Gülşah Durbay için düzenlenen anmada, imam Recep Altaş tarafından mevlit okundu.

Merhume için Allah'tan rahmet dileyen vatandaşlar üzüntülerini ifade ederken, Osmangazi Belediyesi'ne bu anlamlı organizasyon için teşekkür etti. Katılanlar, yemeğin ardından dualar etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

