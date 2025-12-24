Gülşah Durbay Osmangazi'de Mevlit ve Hayırla Yâd Edildi

Osmangazi Kent Lokantası'nda ücretsiz yemek ve mevlit

Osmangazi Belediyesi, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için vefatının yedinci günü dolayısıyla Osmangazi Kent Lokantası'nda gün boyu ücretsiz yemek ikram etti ve mevlit okuttu.

12 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından yaşamını yitiren Gülşah Durbay için düzenlenen anmada, imam Recep Altaş tarafından mevlit okundu.

Merhume için Allah'tan rahmet dileyen vatandaşlar üzüntülerini ifade ederken, Osmangazi Belediyesi'ne bu anlamlı organizasyon için teşekkür etti. Katılanlar, yemeğin ardından dualar etti.

