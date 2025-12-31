DOLAR
Gümüşhane'de 2 Ocak Cuma kar tatili

Gümüşhane'de 2 Ocak Cuma günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde eğitim-öğretime ara verildi; 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:24
Gümüşhane Valiliği, il merkezinde 2 Ocak Cuma günü beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

Kar ve buzlanma uyarısı

Meteorolojik verilere göre, 2 Ocak Cuma günü Gümüşhane il merkezinde etkili olması beklenen kar yağışı ile hava sıcaklıkları düşecek; buna bağlı olarak don ve buzlanma riski artacak. Özellikle Karaer Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi başta olmak üzere bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Eğitim kurumları ve idari izinler

Olumsuz hava şartları göz önünde bulundurularak, il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 2 Ocak Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verilecek.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel 2 Ocak Cuma günü mesai saatlerinde idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.

Kapanan köy yolları ve çalışma

İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, merkeze bağlı 28, Kürtün ilçesinde 2, Şiran'da 20 olmak üzere toplam 50 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

