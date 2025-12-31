DOLAR
Gümüşhane'de Buzlanma: Öğrenci Servisi Kaza Yaptı

Gümüşhane'de yoğun kar ve buzlanma nedeniyle öğrenci servis minibüsü kayarak başka araca çarptı; can kaybı yok, vatandaş belediyeyi eleştiriyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:35
Gümüşhane’de buzlanma alarmı: Öğrenci servisi kaydı

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla Gümüşhane kent merkezi beyaza büründü. Kar sonrası oluşan yoğun buzlanma, ulaşımı olumsuz etkiledi; onlarca araç kazaya karıştı.

Kazanın ayrıntıları

İçi öğrenci dolu bir servis minibüsü, buzlanan yolda kayarak kontrolden çıktı ve başka bir araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan diğer araç bir süre sürüklendi. Kaza sırasında öğrenciler panik yaşadı; çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek çocukları servisten çıkardı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadı, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yayalar ve vatandaşların tepkisi

Kar yağışı ve buzlanma sadece sürücüleri değil yayaları da zor durumda bıraktı. Buzlanan kaldırımlarda yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar dengesini kaybederek düştü ve yaralananlar olduğu bildirildi. Vatandaşlar, belediye ekiplerinin yolları yeterince tuzlamadığı ve gerekli önlemleri almadığı yönünde tepki gösterdi.

Okan Çiftçi, "Belediyenin yolları tuzlamamasının sonuçlarını biz yaşıyoruz. Bayırdan aşağı araçların kaymasıyla ben de kaymaya başladım ve aracımızı hiçbir şekilde durduramadık. Aşağıdaki vatandaşları görüyorsunuz bizde can veya maddi olarak hiçbir hasar yok ama şu an belediyenin bizi bıraktığı zor bir durum içerisindeyiz ve bundan fazlasıyla şikayetçiyiz. Sonradan geldi belediye ama iş işten geçmiş oldu maddi hasarlı kazalar var bu zararları kim karşılayacak. Burada daha farklı olayların olma olasılığı daha yüksekti . Bu karın tutacağı öngörülüyordu zaten sabah saatlerinde veya gece tuzlama yapılması gerekiyordu"

Müslüm Demirci de, "Kazalar belediyeden kaynaklanan hatalardan dolayı oldu. Yolların tuzlanmaması, önlemlerin alınmaması, yokuşların riskli olduğu halde kapatılmaması kazalara neden oldu. Okula giden çocuklardan kayıp arabaların altına girenler oldu. Sabah 9’da sokağa çıkıp da çalışmanın bir anlamı bu saatten sonra yok. Şehrin her tarafı aynı" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

