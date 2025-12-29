Gümüşhane'de Kış Masalı: Dağcılar Karla Kaplı Rotalarda

Gümüşhane’nin heybetli dağları, kar yağışının ardından kışın en sert ama en zarif yüzünü gösteriyor. Şehrin coğrafyasının yüzde 60’ını oluşturan dağlarını her mevsim adım adım dolaşan, kentinin doğal güzelliklerini tanıtarak spor bilincini yaygınlaştıran dağcılar, kış mevsiminin büyüleyici atmosferinde hafta sonu yürüyüşlerine ara vermeden devam ediyor.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ve Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyelerinden oluşan 30 kişilik ekip, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Çaltılı Köyü'nden hareket ederek karla kaplı parkuru yavaş ama emin adımlarla kat etmeye başladı.

Karla kaplı çam ve göknar ormanları arasında geçen yürüyüş boyunca sporcular, yer yer 40 santimetreye ulaşan taze kar kütlesinin üzerinde ilerledi. Gangel mevkiinde rakım 2 bin metreye ulaşırken, vadilerin eşsiz manzarası katılımcıları mest etti. Orman içinden bin 304 metreye inişle tamamlanan parkur, eşsiz görseller, unutulmaz anılar ve bol fotoğrafla ölümsüzleştirildi.

"Manzaralara hayran kaldık"

Etkinliğe katılan Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökcem Duru, yaşadığı deneyimi "bir kış rüyası" olarak tanımladı. Duru, "Gümüşhane’nin keyfini çıkarmak için böyle bir etkinliğe katıldım. İlk kar deneyimim. Biraz korkuyordum açıkçası ama çok keyifli, çok yolunda gitti her şey. Böyle karla kaplı, ağaçlarla kaplı çok güzel bir yolda yürüdük. Manzara çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Ekip çok güzeldi bir kere. Manzaralara hayran kaldık. Bu kadar bilmiyordum gerçekten müthiş. Ağaçlar müthiş, kar manzaraları müthiş, yol müthiş, her şey çok güzeldi. Bu kadarını beklemiyordum ama çok keyifliydi. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ederim" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

"Çok güzel manzaralarla karşılaştık"

Faaliyetin sorumlusu Burak Soydaş ise Gümüşhane’nin doğa sporları için bir cevher olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yürüyüş etkinliğiydi. Kar yağmasını fırsat bilip çam ve göknar ormanları arasında güzel bir yürüyüş etkinliğimiz oldu. Her hafta farklı farklı rotalara yürüyüş etkinliklerimiz oluyor. Bu haftaki yürüyüşümüz Çaltılı Köyü-Çamlıköy Köyü arasında gerçekleşti. Çok güzel manzaralarla karşılaştık. Kar ile oynadık, keyif aldık. Arkadaşlarımız umarım mutlu kalmışlardır. Faaliyet sonunda sucuk ekmek partisi verdik" dedi.

Yürüyüşün finalinde bir bağ evinde çay içip sucuk ekmek yiyen sporcular, 15 kilometrelik parkurun ardından stresten arınarak şehre döndü.

