DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Gümüşhane'de Kış Masalı: Dağcılar Karla Kaplı Rotalarda

Gümüşhane'de 30 kişilik ekip, yüzde 60'ı dağlarla kaplı kentte karla kaplı rotalarda yürüyüş yaptı; 2 bin metreye çıkan parkur fotoğraf ve anılarla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:45
Gümüşhane'de Kış Masalı: Dağcılar Karla Kaplı Rotalarda

Gümüşhane'de Kış Masalı: Dağcılar Karla Kaplı Rotalarda

Gümüşhane’nin heybetli dağları, kar yağışının ardından kışın en sert ama en zarif yüzünü gösteriyor. Şehrin coğrafyasının yüzde 60’ını oluşturan dağlarını her mevsim adım adım dolaşan, kentinin doğal güzelliklerini tanıtarak spor bilincini yaygınlaştıran dağcılar, kış mevsiminin büyüleyici atmosferinde hafta sonu yürüyüşlerine ara vermeden devam ediyor.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ve Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyelerinden oluşan 30 kişilik ekip, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Çaltılı Köyü'nden hareket ederek karla kaplı parkuru yavaş ama emin adımlarla kat etmeye başladı.

Karla kaplı çam ve göknar ormanları arasında geçen yürüyüş boyunca sporcular, yer yer 40 santimetreye ulaşan taze kar kütlesinin üzerinde ilerledi. Gangel mevkiinde rakım 2 bin metreye ulaşırken, vadilerin eşsiz manzarası katılımcıları mest etti. Orman içinden bin 304 metreye inişle tamamlanan parkur, eşsiz görseller, unutulmaz anılar ve bol fotoğrafla ölümsüzleştirildi.

"Manzaralara hayran kaldık"

Etkinliğe katılan Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökcem Duru, yaşadığı deneyimi "bir kış rüyası" olarak tanımladı. Duru, "Gümüşhane’nin keyfini çıkarmak için böyle bir etkinliğe katıldım. İlk kar deneyimim. Biraz korkuyordum açıkçası ama çok keyifli, çok yolunda gitti her şey. Böyle karla kaplı, ağaçlarla kaplı çok güzel bir yolda yürüdük. Manzara çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Ekip çok güzeldi bir kere. Manzaralara hayran kaldık. Bu kadar bilmiyordum gerçekten müthiş. Ağaçlar müthiş, kar manzaraları müthiş, yol müthiş, her şey çok güzeldi. Bu kadarını beklemiyordum ama çok keyifliydi. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ederim" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

"Çok güzel manzaralarla karşılaştık"

Faaliyetin sorumlusu Burak Soydaş ise Gümüşhane’nin doğa sporları için bir cevher olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yürüyüş etkinliğiydi. Kar yağmasını fırsat bilip çam ve göknar ormanları arasında güzel bir yürüyüş etkinliğimiz oldu. Her hafta farklı farklı rotalara yürüyüş etkinliklerimiz oluyor. Bu haftaki yürüyüşümüz Çaltılı Köyü-Çamlıköy Köyü arasında gerçekleşti. Çok güzel manzaralarla karşılaştık. Kar ile oynadık, keyif aldık. Arkadaşlarımız umarım mutlu kalmışlardır. Faaliyet sonunda sucuk ekmek partisi verdik" dedi.

Yürüyüşün finalinde bir bağ evinde çay içip sucuk ekmek yiyen sporcular, 15 kilometrelik parkurun ardından stresten arınarak şehre döndü.

GÜMÜŞHANE’NİN HEYBETLİ DAĞLARI, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KIŞIN EN SERT AMA EN ZARİF YÜZÜNÜ...

GÜMÜŞHANE’NİN HEYBETLİ DAĞLARI, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KIŞIN EN SERT AMA EN ZARİF YÜZÜNÜ GÖSTERİRKEN GÜMÜŞHANE DAĞCILIK, DOĞA SPORLARI, GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GÜDAK) ÜYELERİ, TABİATIN BU GÖRKEMLİ DAVETİNE İCABET ETTİ.

GÜMÜŞHANE’NİN HEYBETLİ DAĞLARI, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KIŞIN EN SERT AMA EN ZARİF YÜZÜNÜ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir Müdürü Orhan Bayrak, İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı
2
Mazıdağı'nda Yoğun Kar ve Tipi Ulaşıma Engel Oldu
3
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: Karla Mücadele 04.00'te Başladı
4
Kütahya Belediyesi 7 Gün 24 Saat Kış Mesaisinde: Tuzlama ve Yol Açma Çalışmaları
5
Adana'da Arazi Çöplüğe Döndü: Belediyeden de Çöp İddiası
6
Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı: Okullara Öğleden Sonra Tatil
7
Batman Gercüş’te Ayrancı Geçidi Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı