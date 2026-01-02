Gümüşhane'de Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde Kartpostallık Kar Manzaraları

Dron görüntüleri, mahalledeki tarihi dokuyu beyaza bürüdü

Gümüşhane'nin eski yerleşim bölgesi olan Süleymaniye Mahallesi, yoğun kar yağışının ardından dronla görüntülendi. Yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum halklarının bir arada yaşaması nedeniyle 'hoşgörü merkezi' olarak nitelendirilen mahalle, beyaz örtüyle kartpostallık görüntüler sundu.

İl merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede, birçok tarihi eser zamana direnerek ayakta kaldı. Ağaç dallarını kaplayan kar taneleriyle bölge adeta pamuk tarlasını andırdı.

Mahallede cami ile kilisenin yan yana bulunması, çok sayıda hamam ve ev kalıntısının yer alması dikkat çekiyor. Şehre adını veren "gümüş" madenlerinin yüzyıllar boyunca işletildiği alanda, tarihten günümüze kalan camisiz minareler ve diğer tarihi yapılar, karla birlikte görsel bir şölen sundu.

Dron kayıtları, Süleymaniye Mahallesi'nin hem tarihi zenginliğini hem de kışın sunduğu görsel estetiği izleyiciye aktardı.

GÜMÜŞHANE’NİN ESKİ YERLEŞİM YERİ OLAN TARİHİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİ KAR YAĞIŞININ ARDINDAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ