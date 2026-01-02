DOLAR
43,04 -0,17%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.045,75 -1,35%
BITCOIN
3.845.305,33 -1,23%

Gümüşhane'de Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde Kartpostallık Kar Manzaraları

Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi, kar yağışının ardından dronla görüntülendi; cami ve kilisenin yan yana olduğu mahalle kartpostallık görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:14
Gümüşhane'de Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde Kartpostallık Kar Manzaraları

Gümüşhane'de Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde Kartpostallık Kar Manzaraları

Dron görüntüleri, mahalledeki tarihi dokuyu beyaza bürüdü

Gümüşhane'nin eski yerleşim bölgesi olan Süleymaniye Mahallesi, yoğun kar yağışının ardından dronla görüntülendi. Yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum halklarının bir arada yaşaması nedeniyle 'hoşgörü merkezi' olarak nitelendirilen mahalle, beyaz örtüyle kartpostallık görüntüler sundu.

İl merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede, birçok tarihi eser zamana direnerek ayakta kaldı. Ağaç dallarını kaplayan kar taneleriyle bölge adeta pamuk tarlasını andırdı.

Mahallede cami ile kilisenin yan yana bulunması, çok sayıda hamam ve ev kalıntısının yer alması dikkat çekiyor. Şehre adını veren "gümüş" madenlerinin yüzyıllar boyunca işletildiği alanda, tarihten günümüze kalan camisiz minareler ve diğer tarihi yapılar, karla birlikte görsel bir şölen sundu.

Dron kayıtları, Süleymaniye Mahallesi'nin hem tarihi zenginliğini hem de kışın sunduğu görsel estetiği izleyiciye aktardı.

GÜMÜŞHANE’NİN ESKİ YERLEŞİM YERİ OLAN TARİHİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİ KAR YAĞIŞININ ARDINDAN DRONLA...

GÜMÜŞHANE’NİN ESKİ YERLEŞİM YERİ OLAN TARİHİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİ KAR YAĞIŞININ ARDINDAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

GÜMÜŞHANE’NİN ESKİ YERLEŞİM YERİ OLAN TARİHİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİ KAR YAĞIŞININ ARDINDAN DRONLA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Böğürdelen İlkokulu’nda Hasköy Gençlik Merkezi Gönüllüleriyle Neşeli Etkinlik
2
Atatürk Üniversitesi'nde Karla Mücadele 7/24
3
Kütahya'da Yörük-Türkmen Kültür Gecesi: 'Örf ve Adetlerimizi Yaşatıyoruz'
4
Nazilli Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek' Projesi 2026'da da Sürüyor
5
Ülkü Ocakları Düzce'den Şehitler İçin Lokum İkramı
6
Malatya 3. Etap Ada Dışı Altyapı: İnönü Caddesi'nde Yeni Yağmur ve İçme Suyu Hatları
7
Muş’ta Berberler Kardan Adamı Tıraş Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları