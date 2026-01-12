Gürlevik Çağlayanı Yeniden Aktı: Beyşehir Gölü'ne Can Suyu

Konya Beyşehir'deki Gürlevik Çağlayanı, kış yağışlarıyla yeniden akmaya başladı; Kubad-ı Abad Sarayı yanından Beyşehir Gölü'ne can suyu taşıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, uzun süredir kuruma tehdidiyle gündemde olan Gürlevik Çağlayanı, son yağışlarla birlikte yeniden akmaya başladı.

Beyşehir'in tarihi ve doğal mirasları arasında yer alan çağlayan, Kubad-ı Abad Sarayının hemen yanında bulunuyor ve yöre halkı tarafından Gürlevik adıyla biliniyor. Kış mevsimi ve yeni yılın getirdiği yağışlar, çağlayanın yeniden canlanmasına yol açtı.

Uzun süredir sessizliğe bürünen çağlayanın yeniden akması, Beyşehir Gölü için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor; yeniden akan suyun göle canlılık kazandırması bekleniyor.

