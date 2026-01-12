Gürsu'da Hava Kalitesi İçin 50 Eve Ücretsiz Doğal Gaz Desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde, Gürsu Belediyesi iş birliğiyle ilçede başlatılan "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi", bölgedeki hava kirliliğini azaltmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Projenin ilk etabında 50 ev, temiz yakıt ve doğal gaz tesisatı ile buluşturulacak. Çalışmalar, köylerin de dahil olduğu toplam 15 mahallede farklı lokasyonlarda titiz incelemeler yapılarak yürütüldü.

Belediye bünyesinde kurulan komisyon tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun aile ve hanelerde ön incelemeler tamamlandı; tesisat döşetme imkânı olmayan ve kriterleri karşılayan adreslerde uygulamaya başlandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, projenin amacını şu sözlerle ifade etti: "İlçemizdeki hava kalitesini artırmak ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla, doğal gaz tesisatı olmayan evlerimizi temiz yakıtla buluşturuyoruz".

Projeden yararlanan ailelerin hizmeti tamamen ücretsiz aldığını vurgulayan Başkan Işık, "Son derece kaliteli ürünler ve iyi işçilikle ailelerimizi doğal gaza ücretsiz kavuşturmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Projemizi ilerleyen dönemlerde geliştirerek büyütme hedefindeyiz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Projeyi memnuniyetle karşılayan vatandaşlar Başkan Işık'a teşekkür ederken, Başkan Işık da destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

