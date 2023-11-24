Hafta sonu kış fırtınası! İstanbul’a kar geliyor…
Ülkemizde kış şiddetini arttırıyor. Hafta sonu birçok ilde sağanak, fırtına ve kar var. İstanbul’da pazar günü kar yağacak.
Kuvvetli sağanak, kar yağışı ve fırtına uyarısı! İşte hafta sonu hava durumu
Meteoroloji’den yapılan son açıklamaya göre, ülkemizde kış mevsiminin etkisini arttıracağı ve hafta sonu birçok ilde yağışlı ve fırtınalı bir hava beklediği bildirildi. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde pazar günü kar yağışının görülebileceği belirtildi. İşte il il güncel hava durumu raporu…
Meteoroloji’den son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Kasım hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, ülkemizin büyük bir bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, cuma öğle saatlerinde İzmir’in kuzeyi ve Balıkesir’in batısı ile akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminlerine göre, İstanbul’da hafta sonu kar yağışı görülecek. İstanbul’da sıcaklıkların ani düşüşü sonrası pazar günü kar yağışı başlayacak. Geçtiğimiz hafta pazar günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmuştu. Meteoroloji’nin tahminlerine göre, pazar günü gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte megakentte kar yağışı yeniden başlayacak.
İl il hava durumu
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği il il hava durumu raporu:
- Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 11°C, 20°C
- Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 9°C, 19°C
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 11°C, 17°C
- Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 12°C, 21°C
- Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, 5°C, 16°C
- Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C, 21°C
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yağışların kuzey kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor, 13°C, 22°C
- Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 9°C, 17°C
- Adana: Parçalı bulutlu, 9°C, 23°C
- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 13°C, 21°C
- Burdur: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 8°C, 20°C
- Mersin: Parçalı bulutlu, 12°C, 22°C
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 7°C, 15°C
- Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, 6°C, 16°C
- Konya: Parçalı ve çok bulutlu, 4°C, 18°C
- Yozgat: Parçalı bulutlu, 4°C, 13°C
- Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 7°C, 16°C
- Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 9°C, 21°C
- Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 4°C, 15°C
- Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 10°C, 18°C
- Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor, 5°C, 12°C
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 10°C, 22°C
- Tokat: Parçalı ve çok bulutlu, 8°C, 19°C
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 11°C, 17°C
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, -4°C, 5°C
- Hakkari: Parçalı ve az bulutlu, -2°C, 8°C
- Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 3°C, 13°C
- Van: Parçalı ve az bulutlu, -1°C, 11°C
- Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 1°C, 14°C
- Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, 5°C, 16°C
- Mardin: Parçalı ve az bulutlu, 6°C,