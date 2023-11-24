Hafta sonu kış fırtınası! İstanbul’a kar geliyor…

Kuvvetli sağanak, kar yağışı ve fırtına uyarısı! İşte hafta sonu hava durumu

Meteoroloji’den yapılan son açıklamaya göre, ülkemizde kış mevsiminin etkisini arttıracağı ve hafta sonu birçok ilde yağışlı ve fırtınalı bir hava beklediği bildirildi. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde pazar günü kar yağışının görülebileceği belirtildi. İşte il il güncel hava durumu raporu…

Meteoroloji’den son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Kasım hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, ülkemizin büyük bir bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, cuma öğle saatlerinde İzmir’in kuzeyi ve Balıkesir’in batısı ile akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminlerine göre, İstanbul’da hafta sonu kar yağışı görülecek. İstanbul’da sıcaklıkların ani düşüşü sonrası pazar günü kar yağışı başlayacak. Geçtiğimiz hafta pazar günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmuştu. Meteoroloji’nin tahminlerine göre, pazar günü gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte megakentte kar yağışı yeniden başlayacak.

İl il hava durumu

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği il il hava durumu raporu: