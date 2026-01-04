Hakkari'de 20 Bin Ton Kar Şehir Dışına Taşındı

Belediye ekipleri 29 iş makinesi ve 336 personelle gece gündüz çalışıyor

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından yürütülen temizlik çalışmalarında, kent merkezinde biriken kar yığınları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metre, yüksek kesimlerde ise 2,5 metreyi aştı. Dar sokaklar ve ana arterlerdeki kar kütleleri, ağır iş makineleriyle temizlenip kamyonlarla şehir dışına çıkarıldı.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar yaklaşık 20 bin ton karın kent dışına çıkarıldığı belirtildi.

Hakkari Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını 29 iş makinesi ve 336 personel ile sürdürüyor. Ekipler, akşam saatlerinden itibaren hem araç hem de insan gücüyle gece gündüz sahada görev yaparak ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler ile dar sokaklar öncelikli olarak temizleniyor.

