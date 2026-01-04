DOLAR
Hakkari'de 20 Bin Ton Kar Şehir Dışına Taşındı

Hakkari'de kar temizleme çalışmalarında yaklaşık 20 bin ton kar kamyonlarla şehir dışına çıkarıldı; ekipler 29 iş makinesi ve 336 personelle gece gündüz çalışıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:08
Belediye ekipleri 29 iş makinesi ve 336 personelle gece gündüz çalışıyor

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından yürütülen temizlik çalışmalarında, kent merkezinde biriken kar yığınları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metre, yüksek kesimlerde ise 2,5 metreyi aştı. Dar sokaklar ve ana arterlerdeki kar kütleleri, ağır iş makineleriyle temizlenip kamyonlarla şehir dışına çıkarıldı.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar yaklaşık 20 bin ton karın kent dışına çıkarıldığı belirtildi.

Hakkari Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını 29 iş makinesi ve 336 personel ile sürdürüyor. Ekipler, akşam saatlerinden itibaren hem araç hem de insan gücüyle gece gündüz sahada görev yaparak ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler ile dar sokaklar öncelikli olarak temizleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

