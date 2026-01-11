Hakkari'de 310 Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle kapanan yolların büyük bölümü yeniden ulaşıma kavuştu. 353 yerleşim yerinin yollarından 310'u açılırken, çalışmalarda görevli ekipler kalan yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kapanan yollar ve açma çalışmaları

İl genelinde önceki gün 108 köy ve 245 mezra yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl özel idaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü müdahaleleri sonucunda bu yolların büyük kısmı tekrar kullanıma hazır hale getirildi.

Halihazırda süren çalışmalar

Ekiplerin, halen kapalı bulunan 12 köy ve 31 mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalıştığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için karla mücadele çalışmalarının kararlı şekilde devam ettiğini vurguluyor.

HAKKARİ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE ÇIĞLARIN DÜŞMESİ SONUCU KAPANAN 353 KÖY VE MEZRA YOLUNDAN 310'U YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.