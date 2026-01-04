Hakkari'de 89 yerleşim yerinin yolu kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı, fırtına ve çığlar nedeniyle 89 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Kapanan yollar arasında 17 köy ve 72 mezra bulunuyor. İl özel idaresi yetkilileri, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalıştığını bildirdi.

Yetkililer, yaklaşık iki gün içerisinde 110 köyden 93 köy yolunun, 247 mezradan ise 175'inin ulaşıma açıldığını kaydetti.

HAKKARİ İL GENELİNDE 89 YERLEŞİM YERİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI.