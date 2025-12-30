DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,05%
ALTIN
6.016,26 -0,69%
BITCOIN
3.777.002,14 -0,99%

Hakkari'de dondurucu soğuk: Çatı sarkıtları 1 metreye ulaştı

Hakkari'de kar durmasının ardından gece sıcaklıkları sıfırın altına düşerek çatı sarkıtları 1 metreye ulaştı; belediye tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:52
Hakkari'de dondurucu soğuk: Çatı sarkıtları 1 metreye ulaştı

Hakkari'de dondurucu soğuk: Çatı sarkıtları 1 metreye ulaştı

Hakkari’de etkili olan kar durmasının ardından kent genelinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtları bazı noktalarda 1 metreyi buldu.

Vatandaşlar ve araçlar zorlandı

Soğuk hava nedeniyle birçok vatandaş sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta güçlük yaşadı. Karla kaplanan ve donan araçlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ise uzun süre çalıştırılamadı.

Belediye çalışmaları ve uyarılar

Hakkari Belediyesi ekipleri, buzlanma ve kazaların önüne geçmek amacıyla kent merkezinde ve riskli bölgelerde tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAKKARİ'DE ETKİLİ OLAN KAR DURMASIYLA KENT GENELİNDE DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE...

HAKKARİ'DE ETKİLİ OLAN KAR DURMASIYLA KENT GENELİNDE DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Araç Sahipleri Battaniyeyle Soğuktan Korunuyor
2
Van'da Kar Sonrası Güvercinlerin Kartpostallık Gösterisi
3
Akdağ Tabiat Parkı'nda Masalsı Kış Görüntüleri
4
Samsun Sahilinde Fırtına: Dev Dalgalar Taşları Karaya Savurdu
5
Gediz'de Eyüp Can'a Konteyner Ev: Başkan Necdet Akel'ten Yardım Dayanışması
6
Tekirdağ Süleymanpaşa Açıklarında Tekneye Yunus Eşlik Etti
7
Erzurum Dondu: Karaçoban'da -30.3 derece, Palandöken'de kar 1 metre 54 santim

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları