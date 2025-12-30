Hakkari'de dondurucu soğuk: Çatı sarkıtları 1 metreye ulaştı

Hakkari’de etkili olan kar durmasının ardından kent genelinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtları bazı noktalarda 1 metreyi buldu.

Vatandaşlar ve araçlar zorlandı

Soğuk hava nedeniyle birçok vatandaş sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta güçlük yaşadı. Karla kaplanan ve donan araçlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ise uzun süre çalıştırılamadı.

Belediye çalışmaları ve uyarılar

Hakkari Belediyesi ekipleri, buzlanma ve kazaların önüne geçmek amacıyla kent merkezinde ve riskli bölgelerde tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

