Hakkari'de kar afeti: Ekipler aralıksız çalışıyor

Hakkari'de kar kalınlığı yüksek kesimlerde 3, şehir merkezinde ise 2 metreyi buldu. Kentte ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar, ekiplerin yoğun mücadelesine sahne oluyor.

Belediye ve zabıta çalışmalarını hızlandırdı

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri, çarşı merkezinde biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor ve mahalle yollarında gece gündüz yol genişletme çalışmaları yürütüyor. Zabıta ekipleri ise çatı karları ve düzensiz park edilen araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, kar taşıma çalışmaları nedeniyle sürücülerin araçlarını kaldırmaları yönünde uyarılar yapılıyor. Kürekli kar timleri ise araçların giremediği cadde ve sokaklarda yoğun mesai harcıyor.

Araçların kara gömüldüğü kentte, gece ve gündüz çekilen görüntüler yaşanan kar afetinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Köy ve mezra yolları için ekipler aralıksız çalışıyor

İl genelinde halen kapalı olan 12 köy ve 31 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

