Hakkari'de Kar Afeti: Ekipler Aralıksız Çalışıyor

Hakkari'de kar yüksek kesimlerde 3, şehir merkezinde 2 metreyi buldu. Belediye ve il özel idaresi ekipleri yol açma, kar taşıma ve denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:46
Hakkari'de Kar Afeti: Ekipler Aralıksız Çalışıyor

Hakkari'de kar afeti: Ekipler aralıksız çalışıyor

Hakkari'de kar kalınlığı yüksek kesimlerde 3, şehir merkezinde ise 2 metreyi buldu. Kentte ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar, ekiplerin yoğun mücadelesine sahne oluyor.

Belediye ve zabıta çalışmalarını hızlandırdı

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri, çarşı merkezinde biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor ve mahalle yollarında gece gündüz yol genişletme çalışmaları yürütüyor. Zabıta ekipleri ise çatı karları ve düzensiz park edilen araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, kar taşıma çalışmaları nedeniyle sürücülerin araçlarını kaldırmaları yönünde uyarılar yapılıyor. Kürekli kar timleri ise araçların giremediği cadde ve sokaklarda yoğun mesai harcıyor.

Araçların kara gömüldüğü kentte, gece ve gündüz çekilen görüntüler yaşanan kar afetinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Köy ve mezra yolları için ekipler aralıksız çalışıyor

İl genelinde halen kapalı olan 12 köy ve 31 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari’de kar afeti: Ekipler aralıksız çalışıyor

Hakkari’de kar afeti: Ekipler aralıksız çalışıyor

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Seferleri Başladı
2
Elazığ'da Kar Üstünde Dronla Görüntülenen Domuz Sürüsü
3
Karaman'da Aç Kalan Kurtlar Ovaya İndi — Sudurağı'nda Yaklaşık 6 Kurt
4
Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü gemi trafiği açıldı
5
Düzce'de Karslılardan Anlamlı Kaz Gecesi: 1,5 Milyon Lira Burs
6
Canik Belediyesi araç filosunu 4 katına çıkardı — İbrahim Sandıkçı
7
Bingöl'de 72 Köy Yolunun Ulaşıma Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları