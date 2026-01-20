Hakkari'de Kar Yağışı: 229 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Ulaşım aksadı, ekipler yoğun mesai yapıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 köy ve 170 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, il genelinde toplam 229 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen ekipler, yolları en kısa sürede trafiğe açmak için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmaların planlı ve koordineli şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle yüksek rakımlı bölgeler ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu uyarısında bulundu. Vatandaşlar ve sürücüler, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağrıldı.

