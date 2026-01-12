Hakkari'de Kardan Goril: İlhan Kayhan'ın Kar Sanatı

Hakkari'de Kardan Goril Heykeli İlgi Topladı

Hakkari’nin Yeni Mahallesinde ikamet eden İlhan Kayhan, kar yığınlarını sanata dönüştürerek bir goril figürü yaptı.

Yaklaşık bir hafta önce evinin yakınında kar yığınlarından kangal köpeği figürü yapan Kayhan, bu kez ortaya çıkardığı goril ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

30 yaşında ve iki çocuk babası olan İlhan Kayhan, işsiz olduğunu ve yaz aylarında inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını belirtti.

Kayhan, kar yağışını fırsata çevirerek yaptığı figürlerle çevresine renk katmak istediğini söyleyip ortaya çıkardığı goril figürünü sosyal medya hesabında paylaştı.

Mahallede Kış Manzarasına Renk

Mahalle sakinlerinin de ilgisini çeken kardan goril, Yeni Mahalle’deki kış manzarasına ayrı bir güzellik kattı.

HAKKARİ'NİN YENİ MAHALLESİ'NDE İKAMET EDEN İLHAN KAYHAN İSİMLİ GENÇ, KAR YIĞINLARINI SANATA DÖNÜŞTÜREREK GORİL YAPTI.