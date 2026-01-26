Hakkari'de Karla Mücadele Ekipleri Yaralı Kekliği Kurtardı

Hakkari'de karla mücadele ekipleri yol kenarında ayağı kırık kekliği bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:29
Yaralı keklik, Doğa Koruma'ya teslim edildi

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları yürüten Karayolları ekipleri, yol üzerinde ayağı kırık halde buldukları bir kekliği kurtardı.

Karayolları ekibinden Rıza Can ile loder operatörü Serkan Noyan, çalışmalar sırasında kekliği fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan ekip, yaralı kekliği tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz'a teslim etti.

Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, karla mücadele ekibine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Ayağı kırık olduğu tespit edilen kekliğin tedavi altına alındığı ve iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

