Hakkari'de Karla Mücadele Ekipleri Yaralı Kekliği Kurtardı

Yaralı keklik, Doğa Koruma'ya teslim edildi

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları yürüten Karayolları ekipleri, yol üzerinde ayağı kırık halde buldukları bir kekliği kurtardı.

Karayolları ekibinden Rıza Can ile loder operatörü Serkan Noyan, çalışmalar sırasında kekliği fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan ekip, yaralı kekliği tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz'a teslim etti.

Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, karla mücadele ekibine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Ayağı kırık olduğu tespit edilen kekliğin tedavi altına alındığı ve iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

