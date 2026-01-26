Seza Çimento 10 Yaşında: Bayilerle Güven İnşa Edildi, 'Akıllı Araç Kabul' Tanıtıldı

Seza Çimento, 21-24 Ocak'ta Antalya'da bayilerle bir araya gelerek bayilerin stratejik rolünü vurguladı; 'Akıllı Araç Kabul ve Otomatik Yükleme Sistemi' tanıtıldı.

Seza Çimento 10. yılında bayileriyle Antalya'da buluştu

Seza Çimento, güçlü bayi ağıyla iş birliğini pekiştirmek ve iletişimi güçlendirmek amacıyla 21-24 Ocak tarihleri arasında Antalya'da bir bayi toplantısı düzenledi. Organizasyona Fabrika Müdürü Ahmet Tursun başta olmak üzere yöneticiler, çalışanlar ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen bayiler katıldı.

Toplantının amaçları ve katılımcı vurgusu

Toplantı, paydaşların yoğun iş temposundan uzaklaşıp önümüzdeki dönemi planlamalarına, karşılıklı fikir alışverişiyle gelecek stratejilerini değerlendirmelerine olanak sağladı. Katılımcılar, sahadaki operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesi konularında görüşlerini paylaştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık'ın değerlendirmesi

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, şirketin 10 yıllık serüveninde bayilerin stratejik önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Kurumsal kimliğimizin sahadaki temsilcileri olan bayilerimiz, markamızın güvenilirliğini her gün yeniden inşa ediyor.” Açık, bayilerle aralarında oluşan sevgi, saygı ve güven bağı'nın şirketin en büyük gücü olduğunu belirtti ve bayilerin müşteri taleplerini ileterek operasyonel süreçlere değer kattığını vurguladı. Açık, bu geri bildirimlerin dikkate alınarak iş süreçlerinin kolaylaştırıldığını ve birlikte büyümenin sürdürüldüğünü ifade etti.

Yeni yatırım: Akıllı Araç Kabul ve Otomatik Yükleme Sistemi

Toplantıda ayrıca Seza Çimento'nun teknoloji yatırımları zincirinin yeni halkası olan Akıllı Araç Kabul ve Otomatik Yükleme Sistemi ilk kez tanıtıldı. Prof. Dr. Yasemin Açık'ın desteğiyle yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan ve yeni sezonda aktif olarak devreye alınacak proje; siparişten sevkiyata ve sahada kabule kadar tüm aşamaları kapsayan yazılım ile otomasyon temelli bir yapıdan oluşuyor.

Bu yeni yatırım ile çimento sipariş ve sevk süreçlerinin daha hızlı, güvenilir ve kontrollü hale getirilmesi; insan kaynaklı hata payının minimum seviyeye indirilmesi ve daha şeffaf bir operasyon oluşturulması hedefleniyor.

